Roberto Borge Angulo vuelve a México

CANCÚN, Q. Roo.- A siete meses exactos de que le pusieron las esposas en el aeropuerto de Tocumen, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, regresó a esa terminal aérea para abordar la aeronave oficial del gobierno mexicano que lo traerá a México para enfrentar a la justicia.

Borge Angulo será trasladado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad montado por la Policía Nacional e integrado por elementos de las fuerzas especiales panameñas, recorrerán en aproximadamente 20 minutos el trayecto entre la sede de la Policía hasta el hangar de la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Para llegar hasta donde autoridades mexicanas estarán esperando su entrega, el convoy de seguridad atravesará la ciudad de Panamá, circulará por el Corredor Sur (autopista), ubicado sobre la bahía hasta llegar a la terminal aérea ubicada al Este de la provincia.

Para el traslado, las autoridades de la Cancillería y de la Policía no tienen programado el cierre de calles; con base información oficial, la entrega del ex funcionario público será a las 10 horas con la presencia de personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería y de la Policía Nacional de Panamá, así como de la Embajada de México y representantes de la PGR.

Desde ayer miércoles, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron a Panamá para realizar los últimos trámites previos a la extradición, entre ellos la revisión médica del ex mandatario estatal.

Aunque el ex mandatario estatal lució delgado al momento de su traslado, los abogados que lo defendieron durante el proceso en Panamá, aseguraron que su estado de salud es bueno.

Hasta el momento, la PGR no ha revelado el nombre del penal al que llevarán a Borge Angulo una vez que llegue a México; en su momento, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el ex funcionario estatal no pisará cárcel quintanarroense hasta que haya enfrentado la acusación del fuero federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

El pasado 4 de junio de 2017 autoridades mexicanas frustraron el viaje de Roberto Borge a París, él pretendía salir de Panamá rumbo a Europa a un evento internacional de tenis, luego de permanecer hospedado por un tiempo en la Torre Trump, la más lujosa y cara de la ciudad.

Durante los siete meses que permaneció detenido en Panamá, el ex gobernador estuvo poco más de tres meses en el penal El Renacer y posteriormente en una celda de la Policía Nacional panameña.

Roberto Borge dejó endeudada a la entidad con 21 mil 409 millones 310 mil 740 pesos, según reveló en su momento la Auditoria Superior del Estado (Aseqroo); en más de dos mil 416 millones de pesos de deuda contratada entre 2011 y 2015 fueron desviados mediante transferencias bancarias que permitieron perderles el rastro y no conocer su destino final.

Con base en información difundida por la Fiscalía General del Estado, en la integración de los tres procedimientos del orden penal -aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado- contra el ex servidor público, detectaron un quebranto patrimonial hacia el Estado de tres mil millones ciento cuatro mil ochocientos veintitrés doscientos setenta y nueve pesos en moneda nacional.

Además el ex mandatario estatal en el período 2011-2016, está acusado de vender más de 9 mil 500 hectáreas propiedad del estado, beneficiando a sus familiares y colaboradores, en su momento el secretario de la Gestión Pública de la entidad dijo que los terrenos abarcaban 24 veces el tamaño de Isla Mujeres.

Línea de tiempo

-Estudios

Licenciatura en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey

1997-2001

-Trayectoria política

Frente Juvenil Revolucionario (FJR)

1997

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)

2001

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI

2008-2009

-Administración Pública

Jefe de Relaciones Públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado

Junio 2002-2003

Secretario privado del entonces diputado federal Félix González Canto

2003

Tesorero Estatal del gobierno estatal de Quintana Roo

Abril 2005-Noviembre 2006

Oficial Mayor del Gobierno del estado de Quintana Roo

Noviembre 2006 abril 2008

Diputado federal con la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

2009-2011 (pidió licencia en 2010)

Candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo

26 marzo 2010

Asume gubernatura quintanarroense

5 de abril 2011

Detenido en Panamá para ser extraditado

4 junio 2017

Extraditado a México

4 de enero 2018

Algunos de sus excesos

Durante su gestión como gobernador, Roberto Borge Angulo se caracterizó por sus excesos en el poder, que iban desde cerrar un carril de la carretera que une a Cancún con Playa del Carmen para que los invitados a su fiesta de cumpleaños estacionaran sus autos, hasta movilizar a toda la Policía Estatal para hallar a su mascota extraviada.

En agosto de 2011, cuatro meses después de asumir la gubernatura, la búsqueda del perro “Simón” fue el motivo para que elementos policíacos del estado peinaran las calles de Chetumal en su búsqueda.

Incluso ofreció 10 mil pesos a la persona que entregara al perro de raza beagle, perdido el sábado 20 de agosto por la colonia Adolfo López Mateos en Chetumal.

Su gusto por el béisbol lo llevó a mejorar sustancialmente el palco principal del estadio Beto Ávila, lo convirtió en un salón con paredes de cristal, climatizado y butacas de lujo, incluso mandó a instalarle elevador. Ahí solo ingresaban sus más cercanos colaboradores o amigos, eran atendidos por meseros que se esmeraban por que las ‘comilonas’ fueran de lo mejor.

Desde afuera, los asistentes a los encuentros deportivos miraban como circulaban las botellas de vino y los platillos de comida entre sus invitados.

Los festejos por su cumpleaños se extendían hasta enero, en cada ciudad o localidad que visitaba días antes y después del 29 de diciembre, fecha en que nació, había fiesta comunitaria.

Las más recordadas son las organizadas por el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo en Cancún, la cabalgata en Tulum a la que llegó vestido de vaquero y montando un caballo, también la que generó caos vial en la carretera que une a Cancún con Tulum, a la altura del municipio de Solidaridad, pues inhabilitó uno de los dos carriles para que sus cientos de invitados estacionaran sus autos sobre la cinta asfáltica.

Continuamente realizó viajes nacionales e internacionales, algunos de ellos argumentando cuestiones laborales, sobre todo relacionados con la promoción de la marcas turísticas de Quintana Roo y otros por gustos personales, como el hecho a Inglaterra para estar en la final de la Champions League acompañado de Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo y actual senador.

Su impuntualidad para llegar a todos los eventos era su característica, el equipo de trabajo y encargados de la logística enfrentaron numerosos aprietos, al agotar los recursos para mantener a los asistentes en sus lugares, el más recordado fue en la Región 237, a donde llegó tres horas tarde, ese días ni las líderes de colonia querían esperar más tiempo a su llegada y las personas empezaron a retirarse.

Vinculados al caso Borge

En septiembre de 2017, la Fiscalía General del Estado elaboró fichas rojas para que la Interpol buscara y detuviera a ex funcionarios de la administración borgista, pues los señalados entraban y salían del país, además envió solicitudes a las fiscalías mexicanas para buscarlos y ubicarlos.

Mauricio Rodríguez Marrufo

El 5 de mayo de 2017, tras la orden de aprehensión liberada por un juez de Control de Chetumal, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que elementos de la policía ministerial detuvieron a Mauricio Rodríguez Marrufo, quien fue funcionario durante el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo.

Al día siguiente, un Juez de Control lo vinculó a proceso y le estableció prisión preventiva, además autorizó el embargo precautorio de bienes para el aseguramiento de la reparación del daño.

La carpeta administrativa de investigación contra Rodríguez Marrufo es la 88/2017, fue iniciada por el delito de desempeño irregular de la función pública.

El 9 de noviembre de 2017, la Fiscalía General del Estado informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo de un Juez una sentencia condenatoria contra de Mauricio Rodríguez Marrufo, quien realizó el pago de 39 millones 733 mil 176.81 pesos, por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

El proceso fue realizado mediante un procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad y el Juez lo sentenció a una pena corporal de 5 meses y 20 días, así como la reparación del daño por un monto 39 millones 733 mil 176.81 pesos.

En su momento, el Fiscal del Ministerio Público expuso los datos de prueba que permitieron acreditar que el ex funcionario aplicó deducciones o descuentos durante enajenaciones sobre los precios reales de predios propiedad del Estado, lo que dejó un daño de 39 millones 733 mil 176 pesos.

Paulina García Achach

El 8 de mayo de 2017, la Policía Ministerial de Investigación en la zona sur de Quintana Roo cumplimentó la orden de aprehensión contra de Paulina García, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, derivada de la carpeta administrativa 88/2017, iniciada por el delito de desempeño irregular de la función pública.

El mandamiento judicial fue otorgado por un Juez de Control, luego de que en el expediente fueron integrados elementos de tipo penal, que configuraron la probable comisión del delito antes señalado.

Ese mismo día un Juez de Control vinculó a proceso penal a la ex funcionaria estatal por el delito de desempeño irregular de la función pública.

La detenida tuvo dos audiencias por separado en la salas de juicios orales en Chetumal, en la primera el Juez decretó como medida cautelar la firma periódica cada 15 días, una garantía económica de 20 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad en tanto termine el proceso por el delito que se le imputa, en relación a la carpeta administrativa 75/2017.

Con relación a la carpeta 88/2017, el Juez de Control decretó el embargo de bienes por un monto de 18 millones de pesos, consistentes en seis propiedades en la ciudad de Cozumel y un automóvil de lujo, estos quedarán bajo resguardo ante el juzgado.

Carlos Alberto Acosta Gutiérrez

El 4 de julio de 2017, la Policía Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión emitida en el expediente 151/2017, en contra del ex director VIP SAESA, a quien se señaló el delito de desempeño irregular de la función pública.

La detención fue en el Bulevar Bahía con calle Elizabeth en el Fraccionamiento Bahía de Chetumal.

Al siguiente día el juez de control otorgó la prisión preventiva por el delito de desempeño irregular de función pública.

El 11 de julio, un juicio oral, el Juez de Control otorgó el auto de vinculación a proceso tras una audiencia que inició a las 10 horas y luego de un receso se reanudó a las 19 de la noche, concluyendo a las 05 horas.

Víctor Hugo Loyola Corona

Agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, detuvieron el 3 de septiembre a Víctor Hugo Loyola Corona, ex procurador fiscal de la Secretaría de Financias y Planeación (Sefiplan), por estar relacionado con la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública en Quintana Roo.

A los seis días de su detención, un Juez Oral lo vinculó a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, durante el tiempo que ocupó el cargo de Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.

Le decretaron prisión preventiva justificada, por lo que el imputado enfrentará su proceso recluido en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, además del embargo de bienes, además fijaron un plazo de dos meses de cierre de investigación complementaria.

Roosevelt Ercé Barrón Barrera

El 27 de noviembre, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, cumplimentó en el Aeropuerto Internacional de Tijuana la orden de aprehensión en contra de Roosevelt Ercé Barrón Barrera, ex director de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), emitida en la carpeta administrativa 151/2017por el delito de desempeño irregular de la función pública.

El aseguramiento ocurrió tras una alerta migratoria, por lo que con base en los protocolos de actuación fue enviado a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente entregado al personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quienes vía aérea lo trasladaron a Chetumal donde quedó a disposición de un Juez de control para el desahogo de la audiencia de formulación de imputación que corresponde.

A un día de haberlo detenido y traído a Quintana Roo, la FGE realizó imputación en su contra por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Luego de que su defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el Juez de Control determinó el embargo de tres propiedades ubicadas en los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y en la carretera que comunica a Tulum con Playa del Carmen. También se embargó un vehículo Tsuru modelo 2009 y una camioneta Traverse 2017.

El 3 de diciembre, un Juez de Control dictó un auto de vinculación por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades con base en el expediente 151/2017 y como medida precautoria la prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria.

Ana Alicia Rivera Galena

Por el delito de peculado que alberga la Carpeta Administrativa 308/2017, el 28 de noviembre de 2017 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana Rivera.

Después de su detención fue trasladada a la base de la institución para su certificación médica y posteriormente entregada al Juez de Control, en el interior del Centro de Reinserción Social de Chetumal.

Ese mismo día las autoridades formularon imputación del delito de peculado en su contra ante un Juez de Control, en una audiencia de juicio oral el juez estableció la medida cautelar de prisión preventiva justicia y concedió el embargo de bienes de su propiedad como garantía de la reparación del daño.

Se trata de un predio ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, así como dos vehículos.

El 3 de diciembre, un Juez de Control la vinculó a proceso por el delito de peculado y decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, fijó dos meses y 15 días como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Paula González Cetina

La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) fue detenida a finales de noviembre de 2017 en Chetumal, acusada del delito de peculado.

El pasado martes, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra la ex servidora pública.

El Fiscal del Ministerio Público solicitó al Juez medida de prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada y fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde permanecerá el tiempo que dure el proceso.

Ex borgistas con orden de aprehensión en su contra

-Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).

-Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE.

-María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.

-César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

-Fabián Vallado, ex delegado de Sedesol.

Reserva territorial vendida

En noviembre del 2016, Roberto Borge Angulo, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado por vender a familiares y amigos el 11.8% de la reserva territorial de Quintana Roo al 1% de su valor real.

Bacalar

7%

Felipe Carrillo Puerto

10%

Tulum

20%

Cozumel

23%

Benito Juárez

36%

Solidaridad

52%

Puerto Morelos

60%

Obras millonarias cuestionadas y retardadas

Al final del sexenio borgista, obras que el mismo ex mandatario catalogó como emblemáticas, fueron entregadas incompletas o con fallas en su estructura, a pesar de la millonaria inversión que requirieron.

Hospital General Jesús Kumate

998.735 millones de pesos

Auditorio del Bienestar

245 millones de pesos

Complejo Administrativo Cancún

100 millones de pesos

Delitos de los que acusan a Roberto Borge

-Fuero federal

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

-Fuero común

Aprovechamiento ilícito del poder

Desempeño irregular de la función pública

Peculado