Arrendadoras pierden 130 mdp por robo de sus autos

Las arrendadoras de automóviles de Quintana Roo pierden alrededor de 130 millones de pesos al año, debido al robo de coches, un delito que ni siquiera se les reconoce, por la naturaleza de esos negocios.

Alma Elena Reynoso Zambrano, vocera de la Asociación de Arrendadores de Vehículos de Quintana Roo AC, comentó que estos robos afectan a uno de los gremios que más demanda tiene en Quintana Roo, debido al alto número de visitantes.

El sector genera más de 10 mil empleos directos y 30 mil empleos indirectos, como mecánicos, hojalateros.

“Las arrendadoras sufren de robo y no está tipificada como tal, sino como abuso de confianza. Entonces, estos delincuentes rentan un carro y no está estipulado como un delito de robo, como debe de ser, sino que está como abuso de confianza. Entonces, cuando van a la Fiscalía y es solo abuso de confianza y las aseguradoras tampoco te pagan el carro porque está tipificado como abuso de confianza, no robo”, explicó.