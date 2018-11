¿Delincuente o ciudadano en crisis? Se llevó batería de auto

Redacción/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO.- El intenso frío de ayer, no frenó la movilización policial en la colonia Leona Vicario, tras el robo de una batería de auto, del interior de una refaccionaria automotriz.

Los hechos ocurrieron por la tarde, en la calle 73, entre 62 y 64 de dicho fraccionamiento. El sujeto ingreso al establecimiento y amenazó a la propietaria con hacerle daño si se oponía a que él se llevara sólo una batería de auto, específicamente una para vehículo de seis celdas.

Una vez que el sujeto tuvo el botín en sus manos, presuntamente apenado por el hecho, se retiró con el botín en sus manos con rumbo desconocido, fue entonces que la mujer que atendía el lugar dio aviso al 911 para que elementos de seguridad acudieran al lugar y comenzaran con la investigación del caso.

El ‘modus operandi’ del sujeto no es el que comúnmente realizan delincuentes, por lo que tanto las autoridades, vecinos del lugar y la propia afectada, consideran que no se trata de un ladrón común, sino presuntamente de un sujeto al que la crisis económica lo orilló a robar la pila para su vehículo y así poder moverse por la ciudad con mayor facilidad en su auto y ya no más en transporte público.

