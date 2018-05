Robo de placas pone en alerta a playenses

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El presunto caso de robo de placas vehiculares en diferentes puntos de la ciudad, ha ocasionado que ciudadanos dueños de vehículos automotores se alerten y hagan un llamado con la finalidad de prevenir esta situación.

De acuerdo a los testimonios de conductores de zonas como Galaxias 1, de los fraccionamientos Bosque Real y de Misión del Carmen, una peculiaridad es en al menos 3 casos solo se llevan uno de los metales e incluso les dejan los tornillos a las unidades.

“Vi que me habían “robado” la mía y fui a Tránsito y el policía de la entrada me dijo que en estos últimos días han ido muchas personas con ese problema. Por lo que le dije que yo creía que me la habían quitado los de tránsito porque me dejaron puestos los tornillos”, dijo Juan Pablo, ciudadano afectado.

Y es que en un principio, las personas piensan que sus placas fueron retenidas por elementos municipales de Seguridad Pública, al haber cometido alguna infracción como estacionarse en lugares prohibidos, por lo que acudían a las oficinas de la dependencia.

Sin embargo, al llegar a las instalaciones de la corporación policiaca, son informados que sus metales no han sido llevados ante las autoridades, por lo que deben de reportarlo de manera oficial, con la Policía Municipal y en la Fiscalía General de Quintana Roo.

Al respecto Manuel de Jesús Espinoza Flores, director municipal de Tránsito en Solidaridad, informó que la mayoría de los casos recibidos son interpretados como pérdida ya se por lluvias o estar mal puestas.

“La recomendación es que revisen bien que sus placas estén bien puestas, especialmente ahora con las lluvias, porque luego se da que así se pierden. No hemos tenido información de que directamente se estén robando de manera sistemática por algún motivo”, dijo el mando policiaco.

Señaló que el pasado jueves se realizaron al menos 40 trámites para constancia de “no infracción” de conductores que reportaron sus metales, para así poder solicitar una reposición ante Hacienda estatal.

Además, informó que desde las pasadas lluvias y encharcamientos, 10 placas más se encuentran en el área de Archivo de Infracciones de Seguridad Pública, después de haber sido rescatadas por elementos de Servicios Públicos de coladeras y pozos de absorción.