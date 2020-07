Al menos una vez al mes, durante el primer semestre del año 2020 en Felipe Carrillo Puerto, han robado o asaltado tiendas comerciales, de enero a junio se registró un total de siete robos a negocio.

Según datos del semáforo delictivo, en enero se registró (1), febrero (3), marzo, (0), abril, (1), mayo (0), junio (2), en comparación con el mismo periodo del 2019, por un caso disminuyó la incidencia, es decir, en el pasado fueron ocho y para lo que va de esta anualidad son siete.

Génaro Cano Góngora jefe de la dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Municipal, expresó que los comercios afectados, fueron minisúper, abarrotes, tienda de ropa y farmacias, cometidos en distintos puntos de la ciudad, tanto como en colonias alejadas y el centro de la ciudad.

“Relativamente son pocos las incidencias que se han registrado en la zona, sin embargo, no se minimizan y ante ello, seguimos brindado el apoyo de vigilancia y reforzando el programa comercio seguro, en donde se mantiene una estrecha relación entre los comerciantes y autoridad”, expresó.

Añadió que, con respecto al análisis de las incidencias, quienes cometen los actos, son personas desempleadas o personas con actitudes asociales, descartó que se deba por la pandemia del COVID-19, pues las incidencias, son similares a las del año pasado y no puede ser un factor.

Expresó que, del total de los robos cometidos, en al menos tres, se ha logrado detener a los actores principales, pero son robos menores, como el hurto de mercancía, en cuanto a los restantes, las delincuentes, lograron llevarse dinero en efectivo, no cuantificó cuánto, hasta darse a la fuga.

Se intentó entrevistar a Bartola Moo Pat presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco – Servytur) en el municipio, para conocer una opinión al respecto, sin embargo, no fue posible, no se le encontró en su oficina, no respondió las llamadas telefónicas.