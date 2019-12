Roban en escuelas de nivel básico en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Un total de tres escuelas de nivel básico registraron robos en sus instalaciones, reportaron autoridades educativas, quienes ya presentaron la denuncia por tales hechos en la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con Wilibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05, las escuelas se ubican en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y en el fraccionamiento Misión de las Flores; preparan un plan para vacaciones para prevenir este tipo de actos.

También te puede interesar: Video delata a asaltantes que robaron $700 mil de banco de Cancún

“Regresaron los robos a las escuelas, luego que ya no se presentaban, es muy lamentable porque no saben el daño que les ocasionan a los estudiantes, quienes no tienen más opción que estudiar sin herramientas para su aprendizaje”, comentó Piña Hernández.

En esta ocasión los planteles que registraron hurtos son: José Fernández de Lizardi, la Gregoria Cob Cob y el Niño Artillero, de donde sustrajeron computadoras, licuadoras, proyectores y hasta mobiliario con un monto económico superior a los 50 mil pesos.

Según Piña Hernández durante el año se han registraron otros cinco robos más, principalmente ocurrieron en periodo vacacional.

“Los robos ocurren principalmente cuando están de vacaciones lo chicos, en los planteles se ha tenido la propuesta de contratar veladores, pero eso ya lo deben de pagar los padres, nosotros, lo que hacemos es enviar escritos a las autoridades para que hagan lo conducente, que se les vigile a las escuelas con rondines extras”, agregó el funcionario educativo.

Las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado son parte del procedimiento para dar de baja lo robado de manera administrativa y no creen obstáculos en el momento de los inventarios.

“Se presenta la denuncia con un fin administrativo porque en realidad no pasa nada, es muy difícil detener a los ladrones, aunque al menos con las denuncias se queda el antecedente”, mencionó.

Será el próximo 20 de diciembre que los alumnos salgan de vacaciones, por ello exhortó a la población a dar parte de inmediato a la policía cuando noten movimientos raros en el interior de los planteles.