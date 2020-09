Rock en tu Idioma Eléctrico promete un concierto online sin precedentes

Cancún.- En 2020, el concepto Rock en tu Idioma sigue marcando la pauta en la escena musical en español y se reinventa en un “mood” electrónico con concierto vía streaming sin precedentes, aseguró en exclusiva a Novedades Quintana Roo, Piro Pendás, vocalista de la icónica banda Ritmo Peligroso, quien también compartió que por primera vez presentarán en vivo la noche de hoy su nuevo material discográfico que da continuidad al legado de Rock en tu Idioma.

“Para mi será una experiencia que no he vivido en mi vida pero por otro lado estoy contento de que sigue rodando la piedra, pudimos hacer un disco a la distancia en plena pandemia, vamos a poder tocar en vivo en plena pandemia, porque seremos los últimos en congregarnos en un concierto, yo me mantengo abierto a este tipo de cosas porque seguimos activos haciendo lo que más nos gusta dentro de toda esta crisis que estamos pasando, y con todos estos obstáculos haremos un buen concierto para compartirlo con todos nuestros seguidores”, detalló el intérprete de “Déjala Tranquila”, quien durante el confinamiento concluyó su libro de poemas, el cual espera pronto poder presentar en vivo a sus seguidores.

“Rock en tu idioma fue el movimiento que le dio carácter y personalidad al rock and roll de los 90’s, que fue una década que decidió el camino del rock mexicano. Gracias a esta nueva modalidad no hay fronteras y sobre todo con música hecha con mucho cariño, porque todos colaboramos a la distancia, yo grabé las voces desde casa, Hugo Rodríguez también, Bon grabó voces y guitarra desde su estudio, igual que Sergio Calderón y Sergio Santacruz de Neón, María Barracuda, Sabo Romo, todos colaboraron de alguna manera y hay que darle un aplauso muy fuerte a Jorge Chiquis Amaro porque se aventó el tiro de ordenar todas las grabaciones, de limpiarlas, editarlas y hacer la mezcla de este proyecto en el que todos se disciplinaron para que pudiéramos sacar un proyecto de esta magnitud manteniendo una excelente calidad”, añadió.

“Las bondades de este nuevo disco electrónico es que está hecho con el corazón, todas las canciones tienen versiones basadas en lo original pero con una sacudida que las hace sonar mucho más modernas y creo que eso es muy válido porque ahí está el éxito como “Déjala tranquila” de Ritmo Peligroso, una de las más canciones más exitosas de nosotros, tiene 3 o 4 guitarras y dos bajos, entonces la canción suena ultra potente y así es el disco en general, está una canción de Los Enanitos Verdes, la versión de Tu Luz, No hay nada eterno, Florecita Roquera de Andrea Echeverri y María Barracuda está padrísima, Nos siguen pegando abajo que cantamos todos, es un himno del rock en español, es un disco con muchas bondades, actitud, fuerza, mucha garra y mucho sentimiento”.