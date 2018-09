'Rocket' Valdez habla de su proyecto deportivo en Q.Roo

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN.- Ismael ‘Rocket’ Valdez ‘hace equipo con Quintana Roo. El emblemático pelotero de los otrora Tigres Capitalinos y ex ligamayorista de equipos como Dodgers de Los Ángeles, Rangers de Texas, Marineros de Seattle y Padres de San Diego, por citar algunos, encabezará un ambicioso proyecto en el estado que contemplará diversas disciplinas, por supuesto, el béisbol como gran escaparate.

Se trata de un complejo deportivo, el ‘Centro de Alto Rendimiento Ismael ‘Rocket’ Valdez’, que también involucraría la natación, futbol, voleibol y básquetbol, entre otros.

También te puede interesar: Maradona firmará balones a cambio de víveres

Este centro de desarrollo integral deportivo y humanitario, contará con instructores de talla internacional. Según los objetivos que pretende, considera a toda la entidad, es decir, a cada uno de los municipios, pero también tendría una proyección a nivel peninsular. A mediano plazo, el objetivo sería nacional, incluso, más allá de nuestras fronteras.

La iniciativa promovida por ‘Rocket’, con la suma de esfuerzos y voluntades de Abel Martínez, ex integrante bengalí y experimentado pelotero en Liga Mexicana, así como de Delia Alvarado, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Benito Juárez, y el respaldo de la iniciativa privada, harían realidad esta ambiciosa propuesta.

“No es fácil, por supuesto, representa un gran reto personal y profesional. El proyecto es muy ambicioso y aunque hoy en día no contamos con la infraestructura, existe la voluntad de las partes interesadas. Mejor todavía, la Península de Yucatán es una mina que no es tomada en cuenta para el desarrollo de jóvenes promesas, quienes desafortunadamente ven truncado el sueño de seguirse desarrollando en el ámbito deportivo.

Un servidor está enamorado de estas tierras. Las metas que me he propuesto, he tenido la convicción de llevarlas a cabo, así que esto sería un proyecto de vida y algo sensacional para mi país”, sentencia Valdez.

Rentería y Rivero,en beis

Como citábamos, parte esencial será el béisbol. La idea es el desarrollo de ligas infantiles y juveniles, en la que puedan aspirar a un mejor futuro.

“El sol sale para todos y te premia por lo que haces por tu deporte. Comento esto porque por acá estuvo Ismael ‘Rocket’ Valdez, acompañado por Abel Martínez, con un proyecto que ya está aterrizado".

"En la parte de béisbol (denominado Kaalak), el profesor Manuel Rentería y un servidor, somos los responsables de desarrollar, vía SEYQ (a través de una credencial), la disciplina en el municipio. Vamos a agarrar preescolar y primaria (primero a sexto grado), empezarlos a formar, y conforme se sumen, hacer una liga para foguearlos. Esa será nuestra tarea, desarrollar nuevos talentos, sin perjudicar a ligas establecidas, como la ‘Vinicio Castilla’”, destaca Erick Ariel Rivero a Novedades Quintana Roo.

Agrega que la visita del ‘Rocket’, obedece en parte a que ‘cuenta con una constructora que se dedica a rehabilitar los campos, a dejarlos en óptimas condiciones, vino a supervisarlos, (los elegidos fueron los de la 101, los ‘Toritos’ y el de la Ruta 7, por Bomberos)’.

Como apuntábamos, también implicará a otros deportes. Rivero, lo confirma.

“No es solo en béisbol, es en todos los deportes. En veinte días, inaugurarán la alberca semiolímpica, ubicada por las oficinas del Sindicato de Trabajadores. Ahí, vamos a estar todos los entrenadores para presentarnos. Como esto es masivo, tengo entendido que asistirá el gobernador.

La inversión es vía patrocinios (franquicias de mucho prestigio a nivel internacional, la mayoría norteamericanas, establecidas en el país). Ya está haciendo mucho ruido”, expone el entrevistado.