Roger González celebrará su cumpleaños vía online

Cancún.- El reconocido conductor de “Venga la Alegría”, Roger González, celebrará su cumpleaños con un divertido espectáculo al que llamó “Los Juegos Inflables del Hambre”, en el que competirán 10 famosos contra él en un campo de batalla de más de mil metros; en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte todos los detalles de este cumple diferente y divertido que transmitirá el 15 de julio en línea.

“Creo que tras la pandemia nos hemos puesto muy creativos, han cambiados las cosas este 2020 para todos los que cumplimos años pero tuve la suerte de encontrarme con REMM, que es una iniciativa para reactivar la industria del entretenimiento y ellos me propusieron festejar mi cumpleaños de una manera diferente, con un espectáculo gigante a puerta cerrada con cámaras robóticas desde el Pepsi Center de la Ciudad de México y a la vez abierto a todo el mundo”, detalló Roger, quien junto con su equipo de creativos preparó algo espectacular.

“La gente podrá estar en mi cumpleaños a través de la plataforma e-ticket live este 15 de julio a las 7 de la noche y podrá ver un gran espectáculo de juegos inflables gigantes, los más grandes de nuestro país, donde competiré con 10 amigos famosos, va a haber bandas, artistas y cantantes invitados, un conocido Dj y por primera vez invitaré a toda la gente que quiera estar conmigo sin salir de casa”.

En el Pepsi Center se han instalado 10 juegos inflables, uno de ellos de 50 metros de altura en un campo de juego de mil 200 metros cuadrados, donde competirá Roger contra 10 de sus famosos amigos, los cuales serán revelados hasta el día del cumple, todo bajo estrictos protocolos de sanidad para no arriesgar la salud de ninguno de los participantes.

“Nuestro equipo revisó a detalle las medidas de sanidad que hay dentro de la grabación, no hay camarógrafos, las cámaras son robóticas, la sana distancia, el cubrebocas, medir la temperatura de todos los que entran al campo de acción, el protocolo es muy estricto porque seguimos en alerta naranja y el objetivo es que todos estemos seguros”.

Apoyará a familiar sin empleo

El objetivo de REMM es reactivar la economía de la industria del espectáculo, es por eso que el cumple de Roger contribuirá al apoyo de familias que se han quedado sin empleo, técnicos y más.

“Es bien bonito que con la compra del acceso, que es algo simbólico, pueda ayudar a la industria a la que pertenezco desde que tengo 11 años, afortunadamente estoy en una posición privilegiada trabajando en Venga la Alegría, en la radio y puedo ayudar a la industria que me ha dado de comer, que me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de mi carrera y aportar por lo menos un poquito”.

Dejó proyectos en pausa

“Por la pandemia dejé muchos proyectos, tenía tantos viajes para este 2020 con mi proyecto de Roger González Show, todo tuvo que ser cancelado, cancelé viaje a La India, a Canadá, a Persa, a Europa, tenía una gira por diferentes países, espero que el próximo año continuemos con este proyecto si las cosas mejoran y claro que regresaré a Cancún, es uno de mis lugares favoritos de México, he ido a dar conferencias, estuve con Hoy no me puedo levantar, con mi proyecto de viajes, definitivamente regresaré cuando pase todo esto”.