Rol de ambulancias logra eficiencia en servicio

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A casi dos semanas de haber puesto en marcha el rol de ambulancias en Cancún, se han logrado hacer más eficientes los tiempos de atención -reduciéndose a 15 minutos de espera-, y se han disminuido las llamadas de broma; sin embargo, entre la población aún no ha quedado claro el funcionamiento de este mecanismo en el que participan nueve empresas, pues surgieron dudas sobre la capacidad de la Cruz Roja Mexicana, mencionó el director de la delegación local, Amílcar Galaviz Aguilar.

En redes sociales se difundió la queja de una ciudadana que tuvo que pagar mil 800 pesos por el traslado de un familiar al hospital, y acusó a la organización de llegar a un acuerdo con ambulancias privadas para poder cubrir la ciudad, hecho que es falso.

“Tal pareciera que yo como no tengo capacidad de respuesta, les cedo a las particulares este tipo de servicios, pero no es así, nosotros somos parte de un convenio para dar el servicio a toda la ciudad”, explicó el también paramédico.

A través de un rol de ambulancias, tanto la Cruz Roja Mexicana como las ocho empresas restantes, acordaron disponer de una unidad para brindar un servicio prehospitalario rápido, eficiente y gratuito a toda la ciudad.

En cuanto alguna persona pida la asistencia de una ambulancia al 911, esta solicitud se redirigirá a la base de bomberos más cercana a la ubicación de quien necesite la unidad, pues en estos lugares fueron utilizados para establecer en dónde harán guardia las ambulancias.

“El fin es que no se dupliquen los servicios, que no se peleen a los pacientes y sobre todo no llegar a un servicio que tal vez no sea necesario”, dijo Francisco Mendiola Franco, director de Salud Municipal de Benito Juárez.

Las siete bases de bomberos en donde siempre habrá una ambulancia son las que se ubican en avenida Tulum y Chichén Itzá; avenida 20 de Noviembre; Región 95; Región 101; Región 102; Región 510 y zona hotelera.

Sobre la queja de la ciudadana, Mendiola Franco mencionó que ya se está verificando qué fue lo que pasó, pues el fin es brindar un servicio gratuito, a menos que la persona llame directamente a una de las empresas privadas o que cuente con algún seguro que cubra este costo.