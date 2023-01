La rosca, a precio de reyes, pero se sigue comprando

Las panaderías de Felipe Carrillo Puerto no bajan sus ventas con las tradicionales roscas de reyes pese al incremento de hasta 50 pesos que ha tenido la pieza, tras la afectación de la inflación.

Damazo Suaste Yam, propietario de panadería la Reyna, expresó que en esta temporada ha visto una excelente respuesta en comparación del año pasado a pesar de que las piezas han tenido ciertas actualizaciones en sus precios, pero la gente está comprando, más que el año pasado.

Destacó que tan sólo la rosca grande rellena cuesta 450 pesos, contrario al año pasado que lo daban entre 350 a 380, por el incremento en los insumos básicos para su realización, como lo es leche, harina, aceites, lácteos, por mencionar algunas.

Por su parte, Genaro Yuit Ku, propietario de una pequeña panadería, expresó que el año pasado vendieron 300 roscas, pero en esta temporada puede duplicarse, porque las condiciones del 2022 son distintas a esta, ya que hay mayor actividad, mejor economía, contrario con la afectación de la pandemia.

Además, expresó que en este nuevo año, después de la pandemia del Covid-19 han visto buenos resultados con el incremento de sus ventas y pedidos, específicamente del primero de enero hasta el día seis de enero.

“Sabemos que no todos tienen la suficiente economía y puede ser muy difícil que la adquieran; sin embargo, lo han estado haciendo, sólo pedimos la compresión, que entiendan que no es por ellos, si no que la inflación los obligó a que todo se de esa manera. Es una cadena”.