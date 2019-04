Rubén Albarrán puso a bailar al público en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Rubén Albarrán, vocalista de la icónica banda Café Tacvba, se presentó la noche del sábado en un conocido hotel de la ciudad, logrando abarrotar el lugar de fanáticos que bailaron hasta altas horas de la madrugada con las mezclas que el cantante disfrutó compartir con su público.

El lugar comenzó a recibir público a las 9 de la noche, quienes disfrutaron de las mezclas de la dj residente Miss Kink, quien dejó el escenario al peculiar dueto de música original Le Welegunya, cuyo estilo combina la música electrónica con psicoledia y folclor latinoamericano; África, Xibalbá y La Mantita fueron algunos de los temas con que mantuvieron al público encendido hasta la llegada de Albarrán, que fue justo a las 11:30 de la noche.

También te puede interesar: 10 curiosidades sobre Rubén Albarrán

Con el tema de la novicia rebelde en el aire apareció Rubén Albarrán en el escenario y entre gritos y aplausos, ciento de celulares iluminaron el Selina Cancún para dar la bienvenida a la estrella, quien disfrutó las notas de la canción de fondo, bailó melódicamente un poco y dijo Cancún!!! Y así comenzó la mezcla de cumbias y charangas con las que puso a bailar a los asistentes.

Así transcurrió el tiempo y entre una que otra canción, elegida del catálogo de gustos propios del cantante, sin decir agua va, entonó una parte de su tema “Futuro” con el que prendió al público que equivocadamente quería escucharlo cantar; sin embargo, Albarrán sólo iba a mezclar música de otros intérpretes y así fue hasta más allá de las tres de la madrugada, donde de pronto cantaba el coro de algunas canciones como Bómboro Quiña Quiña de la Sonora Santanera.

Muchos se quedaron bailando toda la noche, otros se aburrieron y dejaron el lugar, pero la gente continuaba llegando por la curiosidad de ver qué era el famoso No Dj Set de Rubén, la mayoría de las personas lo disfrutó, bailó y cantó con el cantante, quien no pronunció palabra alguna para su público y aun así los dejó encantados. Una noche particular y diferente para el público cancunense donde el tacubo demostró que disfruta esta faceta de su carrera, pues eso sí, todo el tiempo sonrió, bailó a gusto y saludaba al público ondeando la mano.