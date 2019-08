Sabe premiar la ciudadanía

En el reacomodo de las fuerzas internas de Morena, provocado por la llegada inminente de Édgar Gasca Arceo a la coordinación de la XVI Legislatura (con lo cual se apoderan de uno de los tres Poderes del estado), unos morenistas sacan cuentas alegres y otros lo lamentan por los cuestionamientos ya conocidos.

En juego está no solamente qué grupo tiene mayor injerencia rumbo a las cuatro asambleas distritales mediante las cuales saldrán los 40 consejeros que elegirán próximamente a los dirigentes municipales y al estatal (que además se convertirán en delegados nacionales), sino quién se posiciona mejor para las elecciones de 2021 y 2022.

Con esa proyección los espacios que ganen Marybel Villegas, Luis Alegre, José Luis Pech o Jesús Pool serán favorables para la ruta del partido que más ha ganado en los comicios de 2018 y 2019. Para “la grande” podrían ser estos cuatro, y contando.

En ese cuadro pintan también a Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, quien probablemente ostenta los activos más sólidos, los que se han acumulado durante este año, aun cuando ella no ha confesado explícitamente sus aspiraciones electorales (en caso de tenerlas) ni ha presumido profusamente sus logros para aventajar a los ya nombrados.

De tener aspiraciones como cualquier política, ha dejado que los méritos le permitan no desgastarse en batallas como la conformación del Congreso local ni en negociaciones entre aquellas facciones que deben abrirse paso desde posiciones menos vistosas.

Un ejemplo: la semana pasada fue considerada en el top ten de los alcaldes más honestos, dio a conocer “Caudae” en su “Segunda encuesta de atributos de alcaldes de México”, la cual evalúa a 55 de los 2 mil 462 presidentes municipales. De un promedio general que alcanza el máximo de 68% logró 40.2% en la variable “Honestidad”, en “Capacidad” el 29, e “Integridad” el 40.

La fecha de aplicación fue el 10 y 11 de agosto. El tamaño de muestra fue de 16 mil 500 entrevistas, distribuidas en 55 municipios. Las estimaciones tienen un margen de error muestral teórico de +/- 5.6% con 95% de confianza. Fue un ejercicio completo.

Ya lo había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras. Por lo tanto, la inercia se mueve en beneficio de su gestión y la coloca entre quienes podrían alzar la mano en Morena exhibiendo buenos números (ganó con 190 mil votos en 2018), además de cualidades como la honestidad que la ciudadanía sabe premiar.