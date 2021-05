Sacaremos toda la basura de Isla mujeres en 100 días: Atenea Gómez Ricalde

La candidata a presidenta municipal por la coalición “Va por Quintana Roo” Atenea Gómez Ricalde, se comprometió a retirar las más de 10 mil toneladas de basura que hoy existen en la estación de transferencia de Isla Mujeres y mejorar las condiciones de trabajo para los empleados de servicios públicos.

Dijo que este basurero al aire libre representa un grave nivel de corrupción no solo de las autoridades municipales que hoy nos gobiernan, si no también de la complicidad de varios ex funcionarios quienes hoy caminan fingiendo ser diferentes.

“Lamentablemente hoy nos han dejado como herencia este basurero y parece que tampoco les ha importado la seguridad y la higiene de sus trabajadores, quienes aseguran que desde hace años no reciben equipamiento ni uniformes” comentó.

Atenea Gómez Ricalde se comprometió a dotar del equipo que sea necesario para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores así como salarios justos para ellos.

Insistió en que este basurero representa un monumento a la corrupción, porque hasta hoy nadie sabe donde se gastaron los recursos por concepto del impuesto al Saneamiento Ambiental y tampoco de los recursos por la contraprestación del relleno sanitario en la zona continental o el impuesto por recoja de basura que pagan los negocios de la Isla.

“Es evidente que este recurso no se ha aplicado en el saneamiento de la estación de transferencia y mucho menos en mejorar las condiciones para los trabajadores” comentó.

Finalmente, dijo que en su gobierno se invertirá en nuevos camiones de recoja de basura, uniformes y salarios dignos para los trabajadores que se encargan todos los días de mantener limpias nuestras calles y avenidas de Isla Mujeres.