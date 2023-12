Sakura Fest Chetumal 2023 cautivó a más de mil 500 personas

El “Sakura Fest Chetumal 2023” realizado el pasado fin de semana, tuvo una buena respuesta por parte de los amantes de la cultura japonesa, entretenimiento, anime y videojuegos y registró más de mil 500 personas.

El evento se realizó en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la capital del estado y se contó con la presencia de las actrices de doblaje Jessica Ángeles, Meli G y Karla Falcón, así como de tiktokers, cosplayers y los torneos de Smash Bros Ultimate, Mario Kart, Mortal Kombat y Halo Reach, las maquinitas Arcade Darkjinzo, los concursos de K-pop dance cover y Cosplay.

La actriz de doblaje Jessica Ángeles deleitó a sus seguidores con las voces de los personas que interpreta, como Marinette en Miraculuos: Las aventuras de Ladybug; Princesa Zelda en el videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears Of The Kingdom, Carol Danverse/Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel, Katniss Everdeen en la saga de Los juegos del hambre y Jyn Erso en Rogue One: Una historia de Star Wars.

Meli G, mostró sus habilidades con el doblaje de las voces de Lucy Pevensie en Las crónicas de Narnia, Pinkie Pie en My Little Pony, Hatsune Miku en Los cameos en Jashin-Chan Dropkick, Lilo en Lilo y Stitch, D.Va en Overwatch (videojuego) y Zoe en League of Legends (videojuego).

En tanto que la actriz Karla Falcón, dio voz a Dulce princesa en Hora de aventura, Buena Niña en ¡Mucha Lucha!, frankie Stein en Monster High, Tori Vega en Victorious, Harley Quinn en el Universo de DC y los videojuegos Injustice: Gods Among Us e Injustice 2 y Jinx en League of Legends.

También estuvo presente el tiktoker-cosmaker Dieusnake, con más de 3.2 millones en la plataforma TikTok, y las cosplayers Aizome Cosp05, Hitomi Izumi, Nekoyud Pandora, Hitomi Locks, Gema Sansores, Kim Haku y LostGirl Cos.

Durante el desarrollo del “Sakura Fest Chetumal 2023” se presentaron los talentos juveniles Bewitched, Tzefira, Disaster G, Dreams Color, Frecuency, Cherry Bomb, Belkis y Honglian, sin faltar la zona de Artist Alley y La Casita del Té.