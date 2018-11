Enfrenta audiencia el ex director de Egresos de Solidaridad

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ayer, en la Sala de Juzgados Penales Orales del municipio de Solidaridad, se llevó a cabo la audiencia relacionada con la carpeta administrativa 227/2017, en la que se ve involucrado Felipe de Jesús Castillo Meseta, ex director de Egresos en la administración municipal que fue encabezada por Mauricio Góngora Escalante, también preso.

Fue desde las 9:50 horas y hasta las 14 horas que se desahogó la audiencia, en la que el ex funcionario compareció por su relación en los hechos de desvío de recursos provenientes de los decretos 325 y 326 aprobados por la pasada legislatura del estado de Quintana Roo.

Castillo Meseta fue el primer ex funcionario de la antepasada administración municipal en ser detenido. El imputado fue ingresado al Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, en la madrugada del 24 de septiembre de 2017, luego de ser detenido por agentes ministeriales y posterior a denuncias presentadas en su momento por María Cristina Torres Gómez, ex presidenta municipal y por Juan Carlos Beristáin Navarrete, ex síndico municipal y ahora presidente honorario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción aclaró el pasado 21 de noviembre, por medio de un boletín, que el ex director de Egresos continúa en prisión luego que hubo información que circuló en redes sociales en la que se informó que ingresaba a arraigo domiciliario.

El órgano recordó que el imputado tiene tres carpetas de investigación y cuentan con prisión preventiva justificada en dos carpetas. Además de la mencionada, tiene la carpeta administrativa abierta 229/2017 por desvió de recursos provenientes de las retenciones realizadas a trabajadores del municipio de Solidaridad, respecto de contratos realizados con la persona moral denominada Finmart.

Además la carpeta 144/2018, por desvió de recursos provenientes de la partida presupuestal 6000.