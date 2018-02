Sajhid Domínguez/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- No obstante las recientes medidas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ajustar las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores, con el fin de que no se elevara por efectos inflacionarios y así contribuir a una mejor percepción mensual de los asalariados, los sueldos mínimos no llegarán a lo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún tenía como presupuestado por arriba de lo esperado.

En conferencia de prensa, el presidente de este organismo empresarial en el municipio de Benito Juárez, Adrián López Sánchez, resaltó que aunque el ISR se ha ajustado, lo cual representa un beneficio directo para los trabajadores, los salarios mínimos no llegarán a los 90 pesos en el próximo ajuste.

“La Confederación Patronal de la República Mexicana ha sido uno de los principales impulsores de esta reducción de impuestos, a través de diferentes encuentros en mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e incluso reuniones con legisladores, en el Congreso de la Unión”, apuntó el dirigente.

La última ocasión en la que dichas tarifas fueron actualizadas fue en diciembre de 2009, por lo que tan sólo en diciembre de 2016 la inflación acumulada fue superior al 28%. La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que entró en vigor el 1 de enero del 2014, establece que cuando la inflación acumulada supere un 10%, se debe proceder a la actualización de las tarifas del ISR.

La actualización de las tarifas del ISR vigente a partir del ejercicio fiscal 2018, en los hechos implica para los trabajadores una disminución efectiva en el pago de impuestos. Los mayores beneficios se observan entre los que ganan de dos a 4.5 salarios mínimos, con porcentajes de reducción que van del 9.05% al 12.04% con respecto de la tarifa del ISR de 2017.

“Nosotros como Coparmex continuaremos impulsando una evolución ordenada del mercado laboral para el abatimiento de la desigualdad, lo que requiere crear empleos de calidad, que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas de acuerdo con la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”, destacó Adrián López.

El líder de la Coparmex Cancún dijo que seguirá trabajando con diferentes actores hasta lograr una revisión integral del marco tributario por parte del Congreso de la Unión, con miras a construir un nuevo sistema fiscal más competitivo a partir de 2019.

Sentenció que esta será la mejor respuesta al reto que enfrenta Cancún para preservar la competitividad y retener las inversiones, ante el impacto de la reforma fiscal de Estados Unidos que entró en vigor este año.