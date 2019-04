Saldrán de vacaciones 2 mil 500 trabajadores municipales

Enrique Huerta

CANCÚN, Q. Roo.- Alrededor de 2 mil 500 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Benito Juárez saldrán de vacaciones el próximo jueves 18 y viernes 19 de abril, aunque esto habrá guardias para no suspender los servicios que brinda el municipio.

Héctor Contreras Mercader, oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, señaló que no todos los trabajadores descansarán esos días, puesto que algunos trabajadores estarán de guardia para continuar con las labores del municipio.

“Serán feriados este jueves y viernes, pero el Ayuntamiento seguirá trabajando en operativos porque lo que vamos a tener serán guardias en áreas, así como en Tesorería para continuar con los cobros y pagos”.

Entre los trabajadores que tendrán días de asueto, se encuentran los de servicios generales, de bacheo, algunos de cajas de la Tesorería, entre otros.

El funcionario detalló que el número de trabajadores que permanecerán de guardia en el Ayuntamiento, será establecido por los directores de área.

Sin embargo, aclaró, no se les dará vacaciones a los trabajadores de Servicios Públicos y de la empresa dedicada a la recoja de basura, Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún (Siresol)

Asimismo, el oficial mayor señaló que en estos días e tienen que afinar los últimos detalles para las actividades planeadas para conmemorar el 49 aniversario de Cancún.

Entre las actividades previstas por el gobierno municipal, se encuentran la línea del tiempo y Las Mañanitas a Cancún, que están programadas para el viernes en la noche, y que estarán acompañadas de bailes folclóricos.

Y el sábado se tiene programada la sesión del Cabildo por el aniversario de Cancún, en la que se entregará la medalla “Sigfrido Paz Paredes”. Al día siguiente, se tiene contemplado realizar “el pic nic más grande de Cancún”.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez y de sus Organismos Desconcentrados informó a sus agremiados sobre la suspensión de actividades el próximo jueves y viernes, por celebraciones de la “Semana Mayor”.

También ratifica que no todos tendrán esos días de asueto, pues algunos burócratas tendrán que hacer guardias y, aclaró, que estos días no se recorren al ser “tradicionales y no oficiales”.