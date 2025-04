Salto de calidad

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, subió un video a sus redes sociales con motivo del aniversario 55 de Cancún. Además de resaltar que “está en ese momento de la vida en que define su carácter, traza su futuro y elige su camino”, lanzó la pregunta: “¿Cómo queremos que sea en unos años?”. Propuso dos respuestas posibles: “amigable, respetuosa, solidaria y consciente, o indiferente, caótica y que olvida sus valores”.

Es un hecho de que la ciudad vive momentos estelares en lo estético, como hace años no se veía. Las magnas obras y la rehabilitación de los espacios públicos han mejorado, en buena medida, la percepción social. Pero seguimos, dijo la presidenta en el audiovisual, “vulnerables a las malas decisiones: a la prisa, al descuido, a la inconsciencia... Por eso hoy, más que nunca, necesita de cada persona que la habita”.

Enseguida afirmó que necesita ejemplos y responsabilidad, “porque el futuro no se escribe sólo desde el gobierno: se construye contigo; que no tira basura en sus calles, que respeta sus vialidades, que cuida sus playas, que dices no a la violencia, que actúas con conciencia. Cancún no sólo es un destino: es nuestro hogar”.

Un mensaje potente que debe calar hondo en la conciencia y en los corazones que habitan esta tierra o la disfrutan al paso. Justamente ha llegado ese momento de dar el salto grande, para consolidar una ciudad más accesible, segura, limpia y ordenada.

Se ha hecho en los últimos años, aunque falta tanto. Negarlo sería un despropósito. Porque no puede desconocerse que se atacan los rezagos y las problemáticas más antiguas, a la par de que se construye en las áreas comunes de la ciudad. Pero falta, sin duda: imposible resolver de la noche a la mañana los lastres de siempre.

Es decir, desde los gobiernos construir más pasos peatonales, instalar más semáforos inteligentes, meterle fuerte a la educación vial, no aflojar en la recoja de basura, regularizar más colonias, continuar castigando la corrupción y no cesar ni un segundo en el combate a la inseguridad. Ahí viene el Puente Nichupté, por cierto. Pero también, desde la sociedad, cumplir la función que corresponde. Cada quien debe asumir roles y tareas en el hogar. Cada quien sabe cuánto puede entregar.

No hay mañana, hoy es un grato contexto. Más allá de sentimentalismos, es ahora cuando la mesa está puesta para dar un salto de calidad y ser el Cancún que todos quieren.