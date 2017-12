Lucha por unirse a la Liga MX Femenil

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Samantha González tiene personalidad de una auténtica deportista. Es alta, de imponente físico, talentosa, toda una líder. Tiene ‘pinta’ de crack.

“Es una gran experiencia para mí, foguearme porque es completamente diferente jugar con niños, pero también divertido. Me ayuda a seguir adelante”, afirma Samantha, mediocampista de la Selección de Quintana Roo (categorías Juvenil Menor y Mayor) y de Villas FC (Juvenil Mayor), ésta última que participa en la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol ‘Guillermo Cañedo’.

La diferencia de compartir el balón entre hombres y mujeres, afirma, "radica en que los varones tienen más fuerza, agilidad, toque, son más veloces, entonces, como mujer, te exige más".

“Tengo cinco años jugando futbol. Con Villas FC inicié como Pioneros. Después, me llamaron para la Selección de Quintana Roo, con la que ya tengo cuatro años. He realizado muchos viajes, entre esos a tres Nacionales. De hecho, ya se aproxima otra Olimpiada, y le estoy echando todas las ganas para poder ir”, detalla la versátil futbolista a Novedades de Quintana Roo.

Agrega que, "su mayor satisfacción hasta ahora es poder viajar y conocer, tener nuevas experiencias, ganar torneos tanto en Villas FC como en la Selección, conocer a diversas personas, foguearme más", añadió.

En la mira de Tuzas

El nacimiento de la Liga MX Femenil, sin duda, es uno de los grandes sueños para las chicas que practican este deporte en el país. El caso de Samantha, no es la excepción.

“Claro, habrá mayores oportunidades. El chiste es aprovecharlas, echarle todas las ganas, dar lo máximo. Más que nada, me gustaría conseguir una beca deportiva y me pueda ayudar con el deporte. Sería muy bueno para mí. Pachuca me llama la atención, pero también me han comentado que hay muchas oportunidades en el América. A las chicas les digo que nunca se rindan, que luchen por sus sueños. Uno de mis objetivos es demostrar que no solamente los hombres pueden hacerlo, también nosotras tenemos la capacidad para lograrlo”, sentencia.

En la Selección, Samantha es dirigida por Ricardo ‘Jarocho’ Moguel y por Ricardo Montero, en Villas FC.