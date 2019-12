Sancionarán a Ayuntamientos que permitieron corridas de toros

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos cinco denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado en contra de los Ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, por permitir la realización de corridas de toros en sus respectivos municipios.

Lo anterior pone en la mira a los integrantes del Cabildo de esos municipios, pues de acuerdo al personal de la Fiscalía, las acusaciones derivan en su decisión de otorgarle el permiso a los organizadores de las corridas de toros que se llevaron a cabo entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre en esas demarcaciones, con motivo de las fiestas patronales.

José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado del Partido Verde Ecologista de México, confirmó este hecho, y añadió que los presidentes municipales se equivocan si piensan que la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo no establece sanciones para su actuar.

“Entiendo de que el malentendido proviene de que no se estableció en esta Ley, una sanción específica para quienes realicen o permitan estas actividades; pero la misma norma establece en su artículo 124 que en estos casos la Fiscalía General del Estado dará parte a la autoridad correspondiente, quien aplicará el Código de Justicia Administrativa, así como el Código de Procedimientos Civiles aplicable en el Estado”, mencionó el legislador.

Para estos casos entonces se ejecutaría el artículo 103 del Código de Justicia administrativa, la cual establece que para aquellos servidores públicos que no hagan valer las normas vigentes, (Ley de Protección y Bienestar Animal), o hagan caso omiso a sus obligaciones, podrá ser acreedor a una amonestación con apercibimiento; multa de hasta tres mil días de salario mínimo; arresto por 36 horas; además de la clausura temporal, parcial o total del lugar donde se realizó la violación a la norma.

“La ley es clara, y por ningún motivo los Ayuntamientos pueden violarla. No pueden decir: esta ley la acato, pero esta otra no. Su supuesta declaración de Patrimonio Cultural de las corridas de toros y peleas de gallo es ilegal, porque no tienen la facultad de hacerlo”, puntualizó el diputado del Partido verde.

Añadió que hasta el momento no se tiene considerada ninguna reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para eliminar la prohibición de corridas de toros y peleas de gallos; por lo que recomendó a los Ayuntamientos no violentarla.