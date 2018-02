Sancionan a 5 taxistas al día por incumplir el reglamento

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, ha sancionado en lo que va de año al menos a cinco operadores al día, que no cumplen con los reglamentos internos, como no portar bien el uniforme, no contar con tarjeta visible, o no traer el tarifario a la mano, esta información fue proporcionada por el mismo gremio.

Los operativos son llevados a cabo por el área de inspección y vigilancia del sindicato, los colaboradores realizan diversos rondines en la ciudad, y detienen aleatoriamente a los “martillos” que detectan sin uniforme, con luminarias apagadas, o sobrecupo.

También te puede interesar: Remiten al corralón taxis que no reemplacaron

Personal del sindicato señaló que las sanciones van desde una multa económica, hasta una suspensión laboral temporal que no exceda los dos días, sin embargo, al cuestionarlos acerca de los taxis clonados, o socios involucrados en temas de delincuencia, señalaron que la información le compete al nuevo secretario, Erasmo Avelar Cámara.

Las sanciones más comunes son porque el conductor no cuenta con la ropa adecuada (pantalón azul, playera del uniforme y zapatos), las luces están en mal estado.

La semana pasada un taxista fue detenido por actitud sospechosa, al realizar una inspección a la unidad, le fue encontrada un arma y cartuchos útiles, el conductor fue remitido a las autoridades para que sea determinada su situación legal, sin embargo, el sindicato no emitió comunicado alguno.

Además del control interno, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), según la Ley de Tránsito, Transporte, Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo en el artículo 12, es la encargada de ordenar revisiones de las condiciones en las que se encuentra el motor y su carrocería, en caso de no cumplir con las disposiciones, y en determinado caso, sancionar a los concesionarios.

De los multados por el sindicato, ninguno de estos ha sido amonestado por la Sintra, según la información proporcionada por el mismo gremio.