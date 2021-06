Al menos 100 unidades del transporte público de Chetumal serán sanitizadas al día desde desde hoy, con amonio cuaternario, para evitar una ola de contagio del virus COVID-19 con los usuarios, toda vez que la capital es una de las dos ciudades que prendieron los “focos rojos”.

Jorge Pérez Pérez, director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) aseguró que se pretende sanitizar en total mil 900 unidades móviles como taxis y del servicio colectivo, es decir todas, porque son espacios de interacción entre varias personas.

El punto principal donde se va a llevar a cabo la actividad es en el sitio ubicado a un costado del Museo de la Cultura Maya, sobre la avenida Belice con Cristóbal Colón, cada que entre una unidad, aunque repita dos o más veces al día.

El funcionario estatal recordó que las indicaciones del Gobernador son las de poner énfasis en Chetumal y Cozumel, que tienen incremento de contagios, por lo que durante los próximos días la desinfección la realizará el personal operativo junto con los inspectores.

Además de la desinfección de la unidad, el personal del Imoveqroo exhorta al operador y hasta a los pasajeros a respetar las medidas sanitarias, porque en caso de incumplimiento se impondrá sanciones que son de ocho mil hasta los 13 mil pesos.

De igual forma explicó que hasta hoy, había 155 sanciones a operadores del transporte público en la entidad, porque el pasajero permitió que haya sobrecupo, es decir con los 10 asientos ocupados y personas de pié, en el caso del servicio colectivo, aunado a que el conductor o los usuarios no utilizaron el cubreboca; del total de sanciones económicas, nueve son de Chetumal.

“Esperemos que no tengamos que aplicar las sanciones porque a nosotros no nos gusta estar sancionando, hay dos cosas por las que puede ser sancionado, que haya sobrecupo con gente parada o no traer póliza vigente”, puntualizó.