Santuario de Guadalupe alista instalaciones para recibir a feligreses en Cancún

El personal del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe realiza las últimas preparaciones para garantizar el aforo necesario para recibir a los feligreses que acudan a este templo para conmemorar las festividades guadalupanas.

Rafael Ruiz Padilla, rector del Santuario, explicó que pese a que no realizaron ninguna convocatoria, permanecerán abiertos, por lo que las bancas y sillas que fueron retirados del interior de la iglesia, serán puestas en el atrio para evitar que las personas se aglomeren en un solo punto.

“Lo que hemos pedido a la gente es que si nosotros hemos puesto las medidas para evitar los contagios, pues que ellos también colaboren”, dijo.

Entre las medidas que se han tomado es la colocación de tapetes sanitizantes, así como puestos con gel antibacterial y la clausura de ciertos espacios para sentarse, con el fin de que se respete la distancia mínima de metro y medio entre cada persona.

“Lo que pretendemos es que la gente que no alcance a entrar, pueda seguir la ceremonia desde el atrio. Con las remodelaciones se cambiaron las celosías de cemento por metal con vitral, orientadas al centro del altar, con el fin que desde el exterior se pueda apreciar lo que pasa al interior”, dijo.

En el caso de las sanciones que podrían enfrentar en caso de presentarse aglomeraciones, el párroco indicó que la iglesia está tomando todas las medidas necesarias y establecidas por la Secretaría de Salud.

Debido a esto, opinó que en caso que alguna persona no acate las normas, esta sea amonestada de acuerdo a lo que marcan las autoridades.

“Hay gente que no sigue las normas y nuestra postura no es la de policía, sino aconsejar, si alguien no cumple es responsabilidad de ella, si nosotros estamos poniendo de nuestra parte, entonces que multen a quien no cumplen, no a nosotros, los templos no son culpables de nada”, dijo.

Asimismo, el sacerdote señaló que no esperan recibir a muchos peregrinos este año, debido a problemas de inseguridad, la falta de recursos económicos y a la pandemia de COVID-19.