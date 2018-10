Sara Corrales está lista para los escenarios

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La bella actriz Sara Corrales, ganadora del segundo lugar del reality show “Mira Quién Baila”, después del desgaste físico y las diversas lesiones que sufrió en la competencia de baile, decidió tomarse unas buenas vacaciones y recorrer Europa, y a unos días de regreso comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo parte de su viaje y además nos cuenta su experiencia en esta aguerrida competencia.

“Tengo muy claro que todo en la vida es una balanza, soy una trabajadora incansable pero también amo vivir la vida, durante muchos años me la pasé en un foro, empaté un proyecto tras otro y trabajé, trabajé y trabajé, pero hay que disfrutar y explorar el mundo, entonces cada que termino un proyecto me regalo un viaje, voy a un país que no conozco, vivo experiencias nuevas y bonitas, y eso es lo que logré e hice luego de ‘Mira Quién Baila’, fue un agotamiento físico muy intenso y eso que soy muy deportista y estaba preparada físicamente, así que saliendo hice maletas y me fui de vacaciones”, detalló la bella Sara, quien nos compartió algunas de sus fotografías en el viejo continente.

“Me fui a Francia, estuve en París, me fui a Italia y estuve en Cerdeña, en Cagliari, después me fui para Suiza, regresé a París y luego México. Estuve poco tiempo en Suiza, pero quedé picada con ganas de volver porque me pareció hermoso, cada paisaje que ves es como de cuadro, como de película”, aseguró.

Su experiencia en MQB, todo un reto

“Mi experiencia en ‘Mira Quién Baila’ fue maravillosa, la verdad superó mis expectativas, desde el momento que me dijeron que si quería participar no lo dudé ni un solo minuto, porque me encanta la música, bailar y siempre que me preguntaban en las entrevistas que qué personaje me gustaría hacer, yo decía el de una bailarina o algún proyecto que tuviera que ver con bailes, coreografías y mira, la vida y Dios se encarga de mandarte lo que deseas, lo que sueñas, y me mandó ‘Mira Quién Baila’, yo estoy feliz porque fue un reto grandísimo y hoy que ya terminé el proyecto puedo chulearlo y decirlo, fue algo que viví con el corazón, con el alma y dejé un nombre en el público mexicano. Además, me hizo súper feliz aportar a este país y entregar esas casas a la gente que las necesitaba, entregué un cheque a mi fundación en Estados Unidos, siento que además de mi pasión por el baile en el fondo fue poder ayudar y devolverle un poco a este país que me ha dado tanto, la verdad le debo tanto a México por el recibimiento, la aceptación y tanto amor que me han dado”, dijo.

A pesar de lo mucho que disfrutó “Mira Quién Baila”, Sara Corrales entregó el alma en cada coreografía y su entrega fue tal que sufrió diversas lesiones que a la fecha no ha logrado superar.

“Nadie alcanza a imaginar la exigencia física que tiene este programa, y más como yo lo quería hacer, de manera profesional, yo nunca hago las cosas a medias, siempre pongo el corazón y para poder lograr lo que yo quería requería de mucho ensayo, de muchas acrobacias, de muchas cosas que eran bastante complicadas, yo no quería bailes sencillos ni básicos, quería cosas bonitas y difíciles, entonces eran horas y horas de ensayo, cansancio, lágrimas en los momentos de desesperación, de angustia, de dolor, fue un reto muy grande para mí y para mi cabeza. Me dio una neuritis tremenda, pensé que al terminar ‘Mira Quién Baila’ y parar este ritmo tremendo de ensayos iba a recuperarme bastante rápido y no ha sido así, sigo aún con el dolor de mi costilla, acabo de regresar de viaje hace unos días y ya hice cita con el ortopedista porque estoy preocupada que el dolor continúa, creo que tendré que seguir con las terapias físicas y el tratamiento, pues temo que esto vaya a ser una lesión de más tiempo o se pueda convertir en algo crónico”, expresó la actriz.