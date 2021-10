Después de varias negativas para dirigir su propio guión, la cineasta decidió producir su primer largometraje con la esperanza de abrir espacio a mujeres directoras en el séptimo arte. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de cómo fue el proceso creativo de la obra al lado de su gran elenco.

“Esta cinta surgió porque quiero ser directora y encontrar la oportunidad de dirigir es súper difícil, lo que me di cuenta es que si quería hacerlo tenía que crear yo mi propia oportunidad, así que pensando qué tipo de historia quería contar llegue a un motivo muy importante que es la relación madre e hija. Siempre me ha gustado la cuestión sicológica de los personajes, en el guión pongo esta relación de una forma súper extrema; sin embargo, el tema que toco es muy universal, ese momento en el que tienes como hijo, separarte de tus padres para encontrar tu propia voz y tu propio camino, esto algo de crimen y de misterio no tan cotidiano, que siempre me ha gustado”, expresó Sara, quien basándose en un hecho real, comenzó a tejer la trama de esta historia.

Foto: Cortesía

Coyote Lake cuenta una historia que ocurre en un rancho en Texas cerca de la frontera con México, donde una madre controladora (Adriana Barraza) y su hija (Camila Mendes) rentan cuartos para juntar dinero y poder cambiar sus vidas. Un día, dos criminales llegan al rancho y exigen hospedarse. Mientras Ignacio (Manny Pérez) se recupera de una herida de bala, Paco (Andrés Vélez) intenta tomar las riendas de la situación. Lo que estos hombres no saben, es que madre e hija esconden un secreto más oscuro y violento que ellos.

Después de varias negativas, para Sara, llegar al punto de exhibición de Coyote Lake fue toda una experiencia que le dejó un gran aprendizaje.

Foto: Cortesía

“El brinco entre dirigir cortos y largometrajes es muy difícil, porque no existen muchas oportunidades en las que la gente quiera tomar el riesgo de darle la oportunidad a una directora primeriza, una vez que escribí el guión había mucho interés, ganó varios premios y había productores en México y Estados Unidos interesados en el proyecto pero no querían que yo lo dirigiera, era una riesgo demasiado grande, fueron cuatro años de ofertas pero querían que lo dirigiera alguien más, mi sueño es ser directora, así que me enfoqué en la meta final y terminé haciéndolo hasta 2018 con una compañía que me dio la oportunidad, con algunos ajustes pero lo hice”, comparte Seligman, convencida que en la industria hay muchas trabas que ha logrado sortear y no quita el dedo del renglón en abrir camino a mujeres directoras en el cine.

Un gusto trabajar con Adriana Barraza

“Tener a una actriz como ella en el proyecto es de agradecer, es el tipo de cosas que hacen la diferencia, es importante que actores de su talla tomen ese riesgo y no les de miedo dejar que directores primerizos los dirijan. Es una actriz muy generosa de su tiempo y su talento, tuvimos tres semanas para filmar el largo las cuales han sido las mejores semanas de mi vida”, expresó Sara, quien a su vez dio la oportunidad a Andrés Vélez, actor de teatro que la sorprendió con su actuación.

Foto: Cortesía

Coyote Lake estará disponible a partir del 20 de octubre en Apple TV y Itunes, por lo que Sara pide al público que se dé la oportunidad de conocer su trabajo y disfrutar de un buen proyecto.