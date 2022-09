La falta de citas rápidas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está afectando la creación de empresas, ya que éstas no pueden hacer el trámite, pues tardan hasta dos meses en conseguir una.

Angélica Frías González, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que han tenido reuniones con las autoridades, sin embargo, la situación no mejora, lo que incluso lleva a que algunos empresarios digan que se venden las citas, lo cual si bien la asociación no lo tiene comprobado, algunos socios hablan de que se les ofrece.

En la reunión que se tuvo, nos dijeron que ya están trabajando en ello con más personal, con la finalidad de apoyar a los contribuyentes, quienes requieren hacer trámites para estar al día y no lo están logrando, lo cual es una urgencia.

La situación desde la pandemia comenzó a complicarse con atenciones solo por cita, sin embargo, el mecanismo no está ayudando al pagador de impuestos, sobre todo en el tema tributario. Esperar dos meses para ser atendido, complica mucho la operación.

Incluso el SAT reporta un alto número de abandono de citas por parte de las personas, quienes no cancelan de manera previa para poder abrir el espacio a otros para realizar algún trámite. En especial se tiene que agilizar el trabajo para que se puedan abrir las empresas, así generar un mayor bienestar y arrancar acciones.