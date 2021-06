"Se burló y lo dejaron libre": Víctima del taxista asaltante en Cancún

CANCÚN.- Un presunto asaltante camuflado de taxista en Cancún está libre y burlándose de una turista, su más reciente víctima.

La joven que denunció el día de ayer un asalto violento en el taxi 6940 de este polo turístico, compartió en exclusiva para Novedades los detalles de este suceso que involucra probablemente al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo y policías corruptos de Cancún.

La escena es una burla para los cancunenses y los cientos de visitantes que están retornando a las playas de este destino tras el confinamiento.

Y es que la víctima fue convocada para colaborar en las pesquisas para dar con la identidad del delincuente chofer, pero la llamada fue sólo una pantalla para simular empatía del sindicato y las autoridades de Quintana Roo.

En todo momento, agrega, las autoridades “protegieron” a quien le asaltó en las inmediaciones del Parque de las Palapas el 15 de mayo pasado.

"Lo reconocimos y él se burlaba porque no le podíamos hacer nada. Pedimos llamar a la policía y no nos dejaron. Nos dijeron que eso no se podía, que si llamábamos a la policía no nos iban a ayudar".