Se "comen" la finta

"No salí, la gente se viene conmigo", dicen algunos que se sorprenden cuando aparecen las encuestas, pero la gente está por la causa, no con uno. La expresión anterior es del presidente López Obrador, de ayer en su mañanera, a pregunta expresa sobre la sucesión presidencial, y a propósito de quienes amagan con irse porque no aceptan las encuestas. Cabe su reflexión en el proceso para los seis estados donde habrá elecciones el 5 de junio. "Para mí lo mejor son las encuestas: que el pueblo decida. El pueblo manda. Ahí sale quién es quién", sostuvo categórico.

Se preguntan: "¿Cómo no voy a salir yo"? Pero siempre hay que ver a quién conoce el pueblo y qué opinión tiene, ser conocidos no significa que la gente le tenga confianza, dijo. Estamos en tiempos de cambios; no debe haber tapadismo ni cargadas, tampoco besamanos ni reuniones para ganar simpatías. No sirven las buenas relaciones, los desayunos, la lambisconería o el influyentismo cuando el pueblo manda, profundizó el presidente, quien negó que las rupturas hagan daño: "No pasa nada. Primero el pueblo, después el pueblo y siempre el pueblo".

Para el fundador de Morena es un pueblo politizado y consciente, sobre todo en el último tiempo. La mentalidad es otra. El pueblo es mucha pieza, es más que los dirigentes y las autoridades. La gente no sigue los caprichos. Nada de apego al poder ni ambiciones, que son de los peores errores de la política, criticó. Y siguió: "Quien quiera participar, que lo haga; solo que no abandone su responsabilidad en el gobierno o su trabajo, y que no use su función para sacar provecho", lanzó. La respuesta clave es si les importa contribuir a la transformación en beneficio del pueblo o encaramarse en puestos públicos. Por supuesto, sus dichos tienen eco particular en Quintana Roo, donde las encuestas internas favorecieron con gran ventaja a Mara Lezama aunque no lo acepten Marybel Villegas o José Luis Pech. También le acomodan las externas que incluyen a opositores, con números ostentosos; sobre todo, ahora cuando parece consumarse la ruptura de una megaalianza contra la 4T. El voto disperso, atomizado, no les alcanza según las diversas mediciones.

Se comen la finta quienes presionan y amagan. Abandonar Morena en un escenario de competencia tan claro es un "suicidio político". El presidente no deja lugar a dudas sobre la ruta correcta, que no todos piensan caminar por motivaciones que él critica sin matices.

¿Se irá Marybel, como se especula, o pensará mejor su jugada?