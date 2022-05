Se compromete Laura Fernández a hacer justicia a taxistas

Laura Fernández Piña se reunió hoy con taxistas y se comprometió a hacerles justicia y darles acceso a concesiones privilegiando la antigüedad y no influyentismos.

La candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” dijo que no es justo que los taxistas se enfrenten no solo a la inseguridad de las calles, sino también a la incertidumbre de no tener un patrimonio.

“Las concesiones en lugar de entregarse a los verdaderos taxistas se les da a influyentes como Mara Lezama, a quien Borge le entregó seis concesiones”.

Laura Fernández estuvo acompañada por Bibian Castillo, candidata a diputada en el Distrito VI de la coalición integrada por el PAN, PRD y Confianza y Oscar Solís, líder natural taxista y abanderado del MAS en el Distrito II, que se adhirió a su campaña.

En su intervención, Bibian Castillo dijo que los taxistas requieren de seguridad y certidumbre “y nosotros se las garantizamos”.

Asimismo, Oscar Solís denunció que los taxistas están peor que antes, pues hay una deuda de más de 50 millones de pesos tan solo en los rubros del fondo de defunciones y seguro de vida.

“Necesitamos recomponer las cosas en el gremio taxistas”, dijo Laura Fernández.

“Haremos que los sindicatos cumplan con su responsabilidad de garantizarles prestaciones y que no pasen hasta siete años para que las familias cobren seguros de vida y el fondo de defunción”.

En la reunión con Laura Fernández participaron taxistas con más de 20 años de antigüedad que no han recibido su concesión, a pesar de que ya tienen derecho a ello.

“No es justo la situación en la que están ahora. Como gobernadora los ayudaré a que tengan su patrimonio y que no se privilegie a influyentes”.

“Vamos a promover que el Ejecutivo recupere la facultad de entregar concesiones”, agregó.

“Ustedes se merecen trabajar con seguridad, tranquilidad y certidumbre”, asentó.