Se duplican servicios de emergencia de la Cruz Roja de Cancún

La atención de los servicios de emergencia que otorga la Cruz Roja en Cancún se ha duplicado en el lapso de una semana, al pasar de 20 a 40 traslados al día.

Amílcar Galaviz Aguilar, director de la delegación, explicó que de estos 40 menos de la mitad son pacientes COVID-19, ya que estos poco a poco han sido desplazados por la atención de personas que necesitan ser trasladados por caídas, complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, así como accidentes de tránsito.

“Estábamos dando alrededor de 20 al día, al principio eran puros pacientes de COVID-19, luego fueron la mitad y la mitad, y ahorita tenemos más servicios normales que personas enfermas por el virus, con esto vamos retomando nuestras actividades de rutina”, indicó.

El entrevistado mencionó que al igual que los servicios de emergencia, las atenciones en la clínica de la delegación también se han diversificado, ya que anteriormente la mayoría de las solicitudes estaban relacionadas con enfermedades de vías respiratorias.

Sin embargo, actualmente los pacientes comenzaron a requerir el servicio, principalmente por accidentes, caídas o algunos otros padecimientos menores. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal (SSA) en el estado de Quintana Roo los accidentes de transporte aumentaron 9.8% (60) en el lapso de cuatro semanas, acumulando un total de 672.

“Hace una semana que comenzamos a notar este patrón, aunque eso no significa que no pudiera haber más pacientes de COVID-19, pero creo que esto es algo bueno para toda la sociedad, ya que conforme esto se vaya regulando, las personas podrán retomar otras actividades, pero es importante recordarle a la gente que la enfermedad no se ha ido, pero tenemos que aprender a convivir con ella”, dijo.

En este sentido, Galaviz Aguilar añadió que para que este comportamiento continúe no se deben abandonar las medidas de seguridad como el cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos.