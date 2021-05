Se inconforman ciudadanos por insuficientes vacunas contra Covid en Cancún

Cientos de ciudadanos manifestaron su molestia e inconformidad ante el proceso de vacunación a personas mayores de 50 años que se lleva a cabo en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con los entrevistados, la principal queja es la falta de dosis en los módulos, cuyo personal tiene que entregar fichas de espera, para poder atender a la población.

“Nos dijeron que ya no hay vacunas y que dieron ficha a sólo 500 personas, que para nosotros ya no hay y que regresemos al siguiente día. No es justo porque tenemos que trabajar y estamos haciendo fila a mitad del sol”, dijo doña Reyna, quien llegó a las 6:00 horas pese a que su cita era de 10:00 a 12:00.

Asimismo, algunos ciudadanos que tenían que aplicarse ayer la vacuna y que no alcanzaron a concluir el proceso, nuevamente se quedaron fuera de la programación, nuevamente por la falta de biológicos.

“Llegué ayer a las siete de la mañana, me retiré a las ocho de la noche cuando dijeron que ya no había más dosis, entonces vine hoy y tampoco alcance ficha. Es necesario que las autoridades vengan a poner orden y que respeten el horario, para que citan si no lo van a hacer”, dijo.

A diferencia del primer día, en esta ocasión el mayor problema se concentró en el módulo instalado en el domo del gimnasio “Toro Valenzuela”, aunque, los ciudadanos expresaron que en la Región 94 volvió a tener aglomeración de personal.

Los inconformes señalan que pese a que intentan resolver con la entrega de fichas, estas no son suficientes para poder integrar el número de personas en línea, algunas llevan más de 24 horas esperando la primera dosis de Pfizer BioNtech.

“Mire cuánta gente hay, quienes nos estamos cuidando en casa nos arriesgamos a una fuente de infección y supuestamente estamos cerca del rojo, mejor nos vamos, no podemos esperar así, es un foco de contagio”, dijo José, quien se tuvo que retirar sin su dosis correspondiente.

En Quintana Roo actualmente se realiza la vacuna a maestros, mujeres embarazadas, así como personas de 50 a 59 años de edad. Hasta el corte de ayer, en Quintana Roo se habían inmunizado a 260 mil 55 personas, de varias categorías.

