La tormenta tropical "Elsa" aumentó la fuerza para convertirse en huracán categoría 1 durante la noche y se acerca a Barbados, en las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h.

El NHC emitió un boletín intermedio para avisar de la formación del primer huracán de la temporada. Ya están en efecto avisos de huracán para Barbados, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.

Elsa es el primer huracán de 2021 y se mueve en dirección oeste noroeste a 44 km/h esta mañana.

En la trayectoria pronosticada, Elsa pasará esta mañana cerca o sobre porciones del Islas de Barlovento (en la zona norte de las Antillas Menores) o el sur de las Islas de Sotavento (las de la zona sur) y después avanzará por el Caribe oriental.

El sábado se desplazará cerca de la costa sur de la Española (República Dominicana y Haití) y el domingo cerca de Jamaica y porciones del este de Cuba.

En el cono de trayectoria del NHC aparece sobre la península de Florida (Estados Unidos) en los primeros días de la semana que viene.

NEW: We have our first #hurricane of the very young 2021 Hurricane Season. #Elsa is a category 1 with 75mph winds but it is expected to weaken again after impacting the Lesser Antilles today. It is the earliest hurricane since Alex formed in January (you read that right) of 2016! pic.twitter.com/TsL4j5LHjG