Se manifiestan en Cancún por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer

“No es una telenovela, es la vida real”, aseguraron los padres de familia de niños con cáncer en Cancún, quienes al igual que en otros estados, enfrentan la amenaza del desabasto desde hace dos años.

Las más de 70 personas optaron por manifestarse en la glorieta del 'Ceviche' hoy por la tarde, después de que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, afirmara que se utiliza el tema de los medicamentos como pretexto para un golpe de estado.

Durante los dos últimos años, los tutores han exigido al gobierno federal que suministre los fármacos necesarios, ya que quienes sufren son los menores, al no poder dar seguimiento a sus tratamientos.

“No es cuento, es verdad lo que está pasando (...) me tocó dos veces durante la pandemia que no había medicamento. Ojalá fuera una novela, como dicen, pero no lo es y nosotros como papás tenemos miedo de perder a nuestros hijos”, dijo.