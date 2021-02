Se manifiestan vecinos de la región 99 de Cancún para exigir atención médica

Los vecinos de la región 99 de Cancún se manifestaron frente al Centro de Salud número 7, después de casi un año sin recibir atención médica, debido a que la clínica cerró sus puertas a causa de la pandemia.

Mariana Cruz Ramos, una de las afectadas, señaló que ante la ausencia de este servicio, han tenido que recurrir a la clínica de la región 96, cuyo personal les ha negado la atención por la saturación porque esa clínica sólo tiene capacidad para atender a máximo 30 personas al día.

“He ido y de plano nos discriminan, que sólo reciben de 20 a 30 fichas, entonces es necesario que ya abran el consultorio porque no tenemos acceso a nuestros controles médicos, hay muchos diabéticos e hipertensos, a mí por ejemplo ya me toca mi papanicolau”, dijo.

Además de la consulta médica general, los habitantes de la región 99 tampoco han podido llevar el seguimiento del programa de dieta y ejercicio, ni el de salud bucal, por lo que decidieron manifestarse para exigir la atención necesaria.

“Si tuviera dinero pagaba un particular, pero lamentablemente no lo tengo y dependo del Centro de Salud para atenderme”, dijo otra de las inconformes que decidió omitir su nombre.

Oscar López Nava, director del Centro de Salud número 7, explicó que al principio de la pandemia, las instalaciones fueron utilizadas para realizar la toma de muestras para laboratorio de pacientes COVID-19, por lo que tuvieron que suspender el servicio al público en general.

Esto continuó hasta el mes de diciembre, cuando se procedió a desinfectar las instalaciones para retomar la consulta habitual, sin embargo, se detectó que por la falta de uso varios equipos se descompusieron.

“La unidad dental se echó a perder, se llevaron las piezas a reparación y estamos esperando a que las rehabiliten. También aplicamos vacunas, pero no podemos hacerlo porque el refrigerador tampoco sirve, está en reparación y ojalá ya quede listo para que podamos traer y aplicar el fármaco de manera segura”, dijo.

Otro problema que tiene el Centro de Salud número 7, es que no cuenta con personal médico porque los dos especialistas que había fueron reasignados a otras unidades como parte de la reconversión.

También te puede interesar:

Toma nota: aprende maya a través de clases virtuales

Hallan a pescadores muertos en costas de Cozumel tras volcadura de su lancha

Cozumel: Marcharán en favor de la vida y en apoyo a mujeres en embarazo inesperado