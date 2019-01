TV abierta se resiste a desaparecer

Claudia Martín/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Afiliados a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (RED) trabajan a marchas forzadas para no perder su señal con el apagón analógico que entrará en vigor en diciembre de 2015, fecha en la que la población deberá contar con televisiones adaptadas para señal digital o bien, contar con los convertidores necesarios. De otro modo no podrán ver la señal de televisión abierta.

José Luis Vela Sosa, presidente de la RED, informó que de 56 sistemas de Radio y Televisión Públicos, gubernamentales y afiliados más de 30 están en la etapa de equipamiento para no salir del aire.

Explicó que el apagón analógico consiste en el cese de las emisiones analógicas (electromagnéticas), que darán paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para tener una mayor calidad de imagen y sonido, mayor cantidad de canales en televisión abierta sin costo y la capacidad de ver televisión en alta definición.

También te puede interesar: Prevén entrega de 10 mil televisores por apagón analógico

Será efectivo a finales de este año

“El apagón está contemplado para el 31 de diciembre de este año y eso implica cambios en equipos, todos trabajan en ese tenor, algunos muy avanzados como Veracruz, otros Estados están checando presupuestos. El riesgo de no actualizarse es que su señal no saldría al aire y aunque podría haber una prórroga no hay seguridad de ello y es necesaria la modernización para no desaparecer”, comentó.

Vela Sosa dijo que sería un error permitir la desaparición de los sistemas de radio y televisión gubernamentales, “porque somos los más rurales y estaríamos hablando de miles, millones de personas sin la señal”, especificó.

Los costos para la adquisición de equipos en los Sistemas de Radio y Televisión Educativas y Culturales de México varían de acuerdo con el número de repetidoras.

“Chiapas, por ejemplo, puede requerir unos 500 millones de pesos, y a lo mejor Quintana Roo requiera unos 100 millones y Yucatán podrían andar en 90 millones de pesos, aproximadamente”.