Se queda o se va

Ayer se realizó la consulta por la Revocación de Mandato. En Quintana Roo, todas las casillas fueron instaladas, 800 en total de acuerdo con lo reportado por el INE, y no se registraron incidencias mayores en ninguno de los 11 municipios. Desde ese punto de vista fue un éxito; sin embargo, el histórico ejercicio ciudadano fue demeritado por un sector de la sociedad, que no participó. Una postura tan válida como la de quienes sí lo hicieron. ¿Logró ser vinculante? No hasta el cierre de esta opinión. ¿Cuál es el asunto entonces?

La participación es lo destacable, por ejercer un nuevo derecho constitucional y cumplir así un deber cívico. Es involucrarse en el quehacer nacional y cambiar, si así lo desea la mayoría, un presidente y un gobierno. La oposición no lo entendió así: Quizá por no haber podido organizarse o porque no le favorece la gente, que ha votado masivamente por quienes actualmente detentan el poder. Los argumentos de la supuesta trampa o de lo "ocioso" que resultaba la consulta no tienen justificación suficiente.

En el fondo no se trata de López Obrador sino de lo que pueda pasar en el futuro frente a quienes pierden la confianza de la ciudadanía y demostrar lo que es capaz de cambiar la gente cuando se organiza. Es la democracia ya madura. Por años se pidió referendos, consultas, plebiscitos y revocación; ahora que se tiene como herramienta legal y legítima, debe usarse. El sentido del voto es cuestión de cada quien. Ayer se pudo hacer en libertad y consciente de todo aquello.

Para poder llevar a cabo la consulta se debían recabar 2.7 millones de firmas en todo el país, equivalentes al 3% del electorado. Se recolectaron 3 millones 27 mil 845; es decir, el 3.29% de la lista nominal. Se logró. La ley establece que será vinculante si la participación alcanza el 40% de las personas inscritas en la Lista Nominal; o sea, si participan al menos 37 millones 129 mil 286 ciudadanas y ciudadanos. Solo como dato: en Quintana Roo la Lista Nominal es de un millón 350 mil aproximadamente, y el 40% de esa cifra es ligeramente inferior a los 600 mil.

Vale repetir: aunque no se haya logrado ese 40% el ejercicio es importante. En otros países de Latinoamérica han sacado a dictadores mediante un plebiscito o han logrado una nueva Constitución. A eso debe tender.

¿Se queda o se va? Lo que debe quedarse es la voluntad, el diálogo, el debate y la democracia directa. Lo que debe irse es la apatía y la sinrazón.

Es un gran paso.