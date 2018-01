Tolera Secretaría a funcionaria corrupta

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantiene en sus oficinas a funcionarios acusados de amañar juicios laborales en el sur del estado, mediante los cuales obtuvieron jugosas sumas durante la administración estatal anterior.

Se trata de Verónica Salinas Mozo, directora del Trabajo de la dependencia estatal, quien es acusada de recibir 70 mil pesos, con los cuales, se debieron finiquitar tres laudos laborales identificados con los números DI/241/2013, DI/151/2013 y DI/152/2013.

Los casos fueron expuestos en diciembre de 2016 a Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y en septiembre de 2017, el caso fue denunciado directamente al gobernador Carlos Manuel Joaquín González.

Según la denuncia firmada por las presuntas víctimas, el juicio DI/241/2013 fue utilizado para embargar un predio en la capital del Estado.

De acuerdo con el documento, los acusados nunca recibieron notificaciones legales e incluso conocieron del caso, de manera extra oficial.

“Desde el año 2013 se han venido dando situaciones que teóricamente serían del orden laboral, particularmente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde prácticamente, como empresarios, nos hemos visto extorsionados por la Junta estando al frente la señora Claudia Pastrana (ex presidenta del Junta)”, afirma el documento entregado a las autoridades estatales.

El caso corresponde al centro de hospedaje Leirana de la ciudad de Chetumal, cuyos propietarios desesperados, según la solicitud de apoyo al Ejecutivo, tuvieron que acudir ante la hasta ahora Directora del Trabajo para evitar mayores problemas.

“Nosotros entregamos la cantidad de 70 mil pesos en efectivo a la señora Verónica Salinas Mozo, en su oficina el día 20 de enero del año 2015, y mencionó que con eso quedaban finiquitados los expedientes”, exponen los quejosos.

A pesar del pago, se emitió un laudo condenatorio en contra de los empresarios chetumaleños, lo cual terminó el embargo de un predio.

“Se le reclamó a la señora Verónica por qué motivo no se había finiquitado resultando, al día de hoy, que no solamente no los resolvió sino que ahora nos envía a que no hablemos con el supuesto trabajador o con su abogado”, expusieron.

Según la denuncia, el juicio laboral fue promovido por un ex trabajador del hotel de la capital del estado, el cual tenía un cargo de intendente con un sueldo de 320 pesos diarios, además de prestaciones.

Sobre el asunto se intentó entrevistar a la actual directora del Trabajo, Verónica Salinas Mozo, sin embargo, no pudo ser localizada. Cabe destacar que desde hace meses, los funcionarios de la Secretaría del Trabajos, entre ellos la funcionaria señalada por los empresarios, argumentan que las entrevistas son exclusivas con la titular.