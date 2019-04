Vacunan a niños con estrategia casa en casa

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Secretaría de Salud implementó la estrategia de ir de casa en casa en la pasada Semana Nacional de Vacunación, debido a que la gente no acudió en su totalidad a los puestos de vacunación.

Aunque dijo no tener el número de dosis que aplicaron de esa manera, Homero León Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, indicó que gracias a esa labor en los siete municipios de la zona norte se alcanzó la meta de aplicar las 132 mil vacunas en la Primera Semana Binacional de Vacunación, pero hizo un llamado a los padres de familia para participar en las siguientes campañas.

“Como la ciudadanía no llegaba a los Centros de Salud a poner las vacunas, tuvimos que implementar brigadas de casa en casa para suministrar las dosis, fue una labor titánica y en ocasiones están viendo niños menores de 5 años en las casas y dicen que no hay menores de 6 años”, aseguró el galeno.

Lamentó que haya algunos padres de familia que no lleven a vacunar a sus hijos, pero descartó que se deba a un movimiento “antivacunas”, y sí por un desinterés y falta de información sobre las consecuencias que tiene el no inmunizar a los pequeños.

“Les pido que lleven a sus niños a vacunar porque es lastimoso ver a alguien con secuelas de polio por no haber llevado a sus hijos menores de 5 años a ponerle una simple vacuna, en general no tenemos problemas de “antivacunas”, no tenemos un movimiento como sucede en Europa, la gente de aquí no tienen ese pensamiento errático, las vacunas previenen enfermedades, pero a veces hay desinterés”, expresó.

Aseguró que en la Primera Semana Binacional de Vacunación que se llevó a cabo del 23 de febrero al 1 de marzo, se logró la meta de aplicar 132 mil vacunas en los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres, por lo que la cobertura en salud fue total en la zona norte del estado.

“Lázaro Cárdenas es el que más participa, en todo el municipio cubrimos la vacunación; no quiero decir cuáles no participan, en cuáles tuvimos que hacer más brigadas, pero tenemos otras tres semanas de vacunación en el año y espero que la gente vaya a aplicarlas”, indicó el médico.