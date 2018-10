Sector hotelero busca un aumento del 6% en tarifas

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Aumento de 6% en las tarifas espera ganar el sector hotelero en las negociaciones con touroperadores que iniciaron ayer en el Cancún Travel Mart, informó Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos.

“Es la parte no bondadosa de hacer el Travel Mart en esta época (temporada baja), porque muchas veces los touroperadores pretenden bajar mucho más las tarifas para después soltar las reservaciones, esa también es parte de la realidad del Travel Mart, pero de lo que se trata es de tener un destino lleno, con buena derrama económica, con buena tarifa y para eso estamos aquí… yo en lo personal estoy proyectando un 6% de incremento pero muchas veces la realidad te dicta otra cosa”, declaró el líder de los hoteleros en el primer día de actividades del evento mencionado.

En el último mes y medio, varios hoteleros bajaron sus tarifas entre 15% a 20%, no sólo por temporada baja, también por temas de inseguridad y sargazo.

“Por eso el Travel Mart es buen momento para corregir rumbos (incrementar tarifas) para lo que viene en invierno, si es que vienen lentas las reservaciones, por ejemplo; todo esto es lo que se verá con los touroperadores”, mencionó.

Cintrón Gómez dijo que el tema de las tarifas los hoteleros lo analizan y resuelven sobre la marcha, porque ha cambiado mucho la forma en que comercializan con las famosas OTA’s (Online Travel Agencies, Agencias de viaje en línea).

“Dentro del mismo mes puedes hacer modificaciones a la alza o a la baja, entonces a través de estas plataformas podemos ir comercializando, la idea es tener un volumen con mayor anticipación, una base de ocupación y durante el mes o conforme se acerca el mes ir optimizando las tarifas”, explicó.

Los turistas de Estados Unidos y Canadá, los principales mercados para Quintana Roo y México, siguen preguntando por el tema de la inseguridad antes de elegir destino de viaje, señaló.

“El sargazo ya no ha sido tanto el tema, lo que sí han cuestionado es el tema de la seguridad, sobre todo el mercado de Estados Unidos y Canadá”, y en cuanto a la reactivación de estos segmentos dijo que no será en corto plazo, “tan pronto no creo que se reactive, es un tema de largo plazo, ayer (lunes) tuvimos una reunión precisamente con la agencia de publicidad que se está haciendo cargo de combatir las fake news, de sacar buenas noticias en el mercado de Estados Unidos y Canadá y lo que nos dicen es que el tema es quitarle la percepción a la gente y hay que educar a la gente, porque hay más riesgo en una ciudad como Chicago que en una ciudad como Cancún”, comentó.

Sobre el Cancún Travel Mart dijo que tienen programadas tres mil 500 citas de negocios, 130 compradores, 235 delegados, 81 proveedores y 20 países participando, entre ellos, India, Emiratos Árabes, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, España, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y México.

“Mucha gente se ha cuestionado qué efectividad tiene el Cancún Travel Mart, independientemente de las personas que están físicamente aquí en el recinto con nosotros, la realidad es que hay muchas uniones en diferentes hoteles que no participan, pero que se utilizan las mismas fechas del Travel Mart para reunirse con estos touroperadores que vienen para reunirse con los hoteleros y la verdad es que tomando en cuenta eso, sí funciona y funciona bastante bien”, finalizó.