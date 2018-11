Sector hotelero ‘sufre’ por conservar al personal

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El sector hotelero no se ha visto en la necesidad de despedir empleados, ni siquiera implementar descansos solidarios, a pesar de que otros sectores están analizando esa posibilidad, principalmente por el incremento en la tarifa eléctrica.

Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero, dijo que no se le debe de exigir más de la cuenta a la gente, porque el trabajo en la hotelería es pesado, y eso cansa e irrita al trabajador y al final se refleja en un mal servicio perjudicando al negocio.

También te puede interesar: Esperan 30% más de empleos para 2019: Amexme

“No he dado descansos solidarios, la verdad, los negocios hoteleros han sufrido económicamente este año, pero no como para ‘arráncame la vida’, en cambio la gente sí está muy fregada, más que el año pasado, las cosas están más caras, hay menos propinas y el ahorro para la empresa realmente no es significativo”, comentó.

En cuanto a disminuir personal por el incremento en las tarifas eléctricas, tampoco ha sido su caso, y hasta donde sabe el sector no ha recurrido a esa medida.

“Es muy peligroso que los gobiernos exageren en sus cobros, claro que a algunos políticos eso no les importa, lo que quieren es más dinero, pero debería importarles. Deben cuidar al pueblo y a los negocios, porque los negocios quebrados no ayudan a nadie”.

Inna Germán, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que ante los incrementos de costos en insumos como la energía eléctrica, las empresas están enfrentando dificultades que podrían significar un recorte de personal para el 2019.

La semana pasada, la Cámara de Diputados sostuvo una reunión con el presidente de Consejo Regulador de Energía para buscar una alternativa viable al tema de las tarifas eléctricas.

Sin embargo, las respuestas no convencieron a los legisladores; la sugerencia del presidente la Comisión Reguladora fue que la Cámara es la que tiene que aprobar el subsidio al costo de energía, mientras que la otra solución, era promover los usos de nuevas fuentes de energía eléctrica.