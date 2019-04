Náuticos registran más de 90% de ocupación

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los prestadores de servicios náuticos de Cancún comenzaron a registrar mejoras en las actividades con una ocupación actual del 92%, con lo cual esperan recuperar en las siguientes semanas algo del millón de dólares en ganancias que perdieron por el cierre de puertos que ocurrió durante el primer fin de semana de la temporada vacacional.

“Por suerte esta situación sólo duró dos días y luego se aperturó el puerto a la navegación en general y ahorita el pronóstico del clima para cerrar la semana de pascua son nuevos, no marcan clima no favorable entonces creemos que vamos a poder recuperarnos”, dijo Iván Ferrat Mancera, presidente de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo (ANQR)

Asimismo, mencionó que actualmente operan con un tráfico de pasajeros cercano a las mil personas diarias, quienes tienen un gasto promedio de 250 dólares, lo que significa que en promedio tienen una derrama diaria de aproximadamente 250 mil dólares diarios entre todos los asociados.

“Las actividades principales son tours de snorkel, viajes en catamaranes, visita a Isla Mujeres, así como Isla Contoy”, señaló el entrevistado.

De acuerdo con las proyecciones de la Asociación, se espera que en el mes de mayo la afluencia de turistas que contratan servicios náuticos descienda debido a que no es temporada vacacional, en donde la ocupación bajaría entre ocho y hasta diez puntos porcentuales.

Los asociados esperan que eventos como el Festival de Jazz -que organiza una cadena de hoteles en Cancún- o incluso días festivos como el 10 de mayo, pueda traer un incremento en el número de operaciones de los miembros de la ANQR.

Sin embargo, en caso de no presentar un incremento, eso tampoco significaría una mala noticia para los asociados, debido a que la baja representa una oportunidad para mejorar sus unidades.

“Muchas empresas se organizan en este mes para dar mantenimiento a sus embarcaciones, ya que generalmente en temporada alta no pueden no disponer de ellas, pero en meses como en mayo tienen oportunidad de no utilizar tal vez dos para darles este servicio que también se requiere”, mencionó Ferrat Mancera.