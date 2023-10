Sector restaurantero en Cancún prevé apertura de nuevos negocios pese a ataques

Al cierre de 2023, el sector restaurantero contará con al menos 20 negocios nuevos, pese a los ataques y agresiones que se han registrado en las últimas semanas, descartando también un freno a la inversión.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), mencionó que están trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque también hay un trabajo, sin embargo, descartaron cierres por estas causas.