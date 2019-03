Setenta familias estrenarán vivienda digna en Chetumal

Fernanda Duque/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Setenta familias de Chetumal recibirán una vivienda equipada con todos los servicios básicos, tras 15 años de espera, a través del programa Lotes con Servicios y Vivienda Digna, impulsada por el Gobierno del Estado.

La entrega corresponde a una primera etapa del proyecto, que contempla un total de 384 beneficiarios en el municipio de Othón P. Blanco, y quienes forman parte de casi cuatro mil 800 quintanarroenses que se integrarán a la iniciativa, cuyo objetivo es hacer realidad el sueño de muchas familias de contar con un patrimonio digno y seguro.

“Son la población más desfavorecida, es decir, la que no es sujeta a créditos en bancos, que no tiene un empleo formal y que no alcanzan otro tipo de apoyo como Infonavit, Fovissste o cualquier otra instancia”, dijo Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).

También te puede interesar: Van por censo en zonas irregulares de Q.Roo

Cada lote urbanizado que se entregará tiene un precio de venta de 183 mil 240 pesos, de los cuales, el estado aporta 20 mil y la inmobiliaria otros 20 mil pesos, por lo que los beneficiarios sólo deberán pagar 143 mil 240 pesos, con aportaciones mensuales de dos mil 800 por un período de siete años.

Además de la vivienda -que también cuenta con subsidio estatal y federal-, estos predios cuentan con agua potable, drenaje pluvial, alumbrado público, pavimentación, guarniciones, banquetas y señalamientos de tránsito, además de un parque.

“Es una medida muy importante para el estado, porque en administraciones anteriores solo les entregaban el lote y en cinco o diez años incorporaban los servicios, pero en este caso la instrucción del gobernador Carlos Joaquín González, es no hacer esto, porque él quiere que vaya con todos los servicios”, detalló el funcionario.

El titular de la dependencia añadió que las 384 viviendas que se contemplan en el municipio de Othón P. Blanco se entregarán en un lapso de dos meses.

El programa también prevé una primera entrega en Cozumel -donde se proyectan 300 casas- en 45 a 60 días. En el caso de Benito Juárez, debido a que el proyecto abarca cuatro mil 100 viviendas, el tiempo de entrega será de alrededor de seis meses.