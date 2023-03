Seguidores de AMLO volverán a tomar las calles de Cancún

Ciudadanos a favor de la llamada 4T, y del presidente Andrés Manuel López Obrador volverán a reunirse para marchar en Cancún, a pesar de que no esperan superar el mismo apoyo de las dos últimas marchas a favor del INE.

El ciudadano Tilo Gómez Jiménez, promotor de la marcha obradorista, señaló que la convocatoria es para este sábado a partir de las 17:00 horas, dónde se pretende avanzar desde la glorieta del Ceviche hacia el Ayuntamiento de Benito Juárez, con un contingente de aproximadamente 350 personas.

Cifras menores en comparación con los aproximadamente seis mil reportados para la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de febrero.

“Es una convocatoria de todas las personas que no van a poder ir a la ciudad de México, habemos mucha gente que no va a poder ir a la ciudad de México a la convocatoria que hizo el presidente al zócalo. Entonces los que no vamos a la ciudad, lo vamos a hacer aquí para apoyar y conmemorar la expropiación petrolera, que este 18 de marzo cumple 85 años”, dijo Gómez Jiménez