La diputada morenista y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo (Jugocopo). Reyna Durán, manifestó su postura respecto a la designación del coordinador de la bancada del grupo parlamentario al que ella pertenece en el poder legislativo para el segundo y tercer año.

La actual Coordinadora del grupo parlamentario de morena en el congreso de Quintana Roo afirmó que debe elegirse a una diputada o diputado afiliado al partido, o lo que es lo mismo, un interno.

“Estoy convencida que un moreno de cepa es quien debe estar al frente de la Coordinación tanto en este segundo año, así como en el tercero, por eso solo otorgaré mi firma a mis compañeros diputados que deseen ser coordinadores, siempre y cuando puedan probar su afiliación a morena”. Aseveró la diputada morenista.

Este hecho es de interés para la militancia de dicho partido, ya que durante este proceso, muchos morenistas verdaderos han sido desplazados por grupos externos que vienen de otros partidos, es

evidente que una diputada o diputado verdaderamente afiliado tomará las mejores decisiones basados en sus valores: no robar, no mentir y no traicionar; mismos valores con los que la actual presidenta de la Jugocopo ha trabajado desde el poder legislativo.

“En morena sabemos que la Cuarta Transformación de nuestro presidente abandera muchos valores que solo un morenista de corazón y afiliado por convicción propia puede entender y puede

llevar acabo”. Añadió la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Reyna Durán.