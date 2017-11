Seido condiciona la entrega de las cajas de seguridad

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) pidió este viernes a clientes de las cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS), que se desistan de amparos y quejas interpuestas por el aseguramiento del inmueble para que puedan ser atendidos.

Las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no fueron del agrado de la Seido, por lo que quienes aparezcan en las listas de excepcionales para ser atendidos deben primero desistirse tanto de la queja como de amparos solicitados contra la apertura y traslado del contenido de las cajas a la Ciudad de México.

“Nos piden que el

documento debe tener

firma y sello de Derechos

Humanos, de lo

contrario no podrán recibirnos, y si no traemos el amparo donde nos desistimos, no nos

atienden”, aseguró una de las afectadas.

Esta situación indignó a las personas, ya que pese a estar en las listas de excepcionales por esa situación no pueden entrevistarse con los ministerios públicos.

Las entrevistas que realiza la autoridad federal a clientes de FNS se clasifican en urgencias médicas, urgencias de viaje, urgencias económicas, urgencias de documentos, personas de la tercera edad y no urgencias, y es en ese orden que aparecen los nombres y número de caja o cajas de seguridad arrendadas en la lista que los afectados entregarona la Seido.

De los 80 registrados en el primer bloque del pasado miércoles al viernes 10 de noviembre habían atendido a poco más de 30 personas, porque algunos no han estado en el momento que son llamados, por lo que empezaron a dar atención a los del segundo grupo.

Este viernes dos individuos se presentaron ante los organizadores y personal de la Seido para exponer la urgencia de recuperar sus propiedades, toda vez que uno contraerá nupcias el próximo sábado y requiere documentación, mientras que otro programado para el 2 de diciembre necesita sus ahorros.

Un representante de la Seido comentó que de la lista entregada sabía perfectamente quiénes son en verdad urgencias médicas y quiénes no, por lo que no son tomados en cuenta.