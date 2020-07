Seis ejidos reafirmaron su respaldo al proyecto de Tren Maya en Quintana Roo

Ante el avance en el proyecto del Tren Maya, seis ejidos ubicados en la zona maya de Quintana Roo, por donde pasará la ruta, reafirmaron su respaldo a la obra y se desmarcaron de organizaciones autodenominadas representantes de comunidades indígenas, al considerar que solo buscan atraer reflectores.

X-Maben, Felipe Carrillo Puerto, Chunyaxché, Andrés Quintana Roo, Tres Reyes, X-Hazil Sur y Reforma Agraria, por donde atravesará el tren, dieron a conocer que los propietarios de las tierras, ya avalaron el proyecto y que además ninguna de las organizaciones que están promoviendo amparos ha tenido acercamientos con ellos.

A través de Hugo Flórez Vega, representante del frente comunal en Felipe Carrillo Puerto, destacó que existen grupos de personas que se quieren autonombrar como representantes de indígenas y se manifiestan contra de la iniciativa, pero que en realidad ni siquiera los ubican en las localidades.

“Desconocemos totalmente los movimientos estén haciendo estas personas, con nosotros no se han acercado, no han platicado, pero al fin de cuentas no tienen nada que ver con nuestras decisiones, la tierra es de los ejidos y ya decidimos, por eso estamos a favor de la iniciativa”, confirmó.

Comentó que nadie más puede decidir por ellos, menos cuando son grupos que no tienen ninguna representación real, porque alguno solo un par de personas pertenecen a ellas.

Añadió que cada uno de los representantes ejidales, ha manifestado sus inquietudes e inconformidad ante las autoridades y, en el caso de Carrillo Puerto, han llegado en buenos términos y arreglos.

Por su parte, Luis Chimal Balam, presidente del Comisariado Ejidal de Bacalar, señaló que tampoco han tenido contacto con organizaciones civiles que pretendan o estén promoviendo amparos en contra del proyecto.

En el caso específico de ese ejido, dijo que hasta el momento no existen acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. La última reunión fue hace dos semanas y están pendientes de la información que les ofrezca Fonatur.

Sin embargo, recalcó que al final la decisión debe estar en manos de los verdaderos dueños de las tierras y no de grupos u organizaciones ajenos a la propiedad de las tierras.