Seis escuelas carecen de condiciones para recibir alumnos en Solidaridad

Seis edificios escolares de escuelas primarias en Solidaridad todavía no se encuentran en condiciones óptimas para recibir alumnos durante este nuevo reinicio de clases de manera presencial en el municipio.

De acuerdo con Wilibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05 de educación primaria del municipio de Solidaridad, actualmente los padres de familia y autoridades trabajan para darle mantenimiento a dichos planteles y esperan que en este mismo mes los alumnos los incorporen.

“Prácticamente han regresado todas las escuelas a la modalidad de presencial, sin embargo hay algunas que aún no porque les falta reparación de baños, de salones, son pocas, pero aún no se encuentran en buenas condiciones”, mencionó Piña Hernández.

En el municipio de Solidaridad son alrededor de 40 edificios que albergan unas 80 escuelas primarias en ambos turnos: vespertino y matutino. Dichos planteles son los que más afectaciones tuvieron durante el tiempo que ha durado la pandemia del coronavirus. De manera particular registraron el robo de mobiliario y destrucción de su estructura de construcción.

“Son seis edificios que no han podido regresar. Tenemos una escuela de nueva creación en el fraccionamiento Pescadores que no está terminada tampoco y aún no se nos ha comunicado para cuando se podrá terminar”, mencionó Piña Hernández.

Sobre el resto de alumnos, las condiciones de regreso se han realizado siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, es destacado que en los dos primeros días ha habido también ausentismo escolar probablemente por las bajas temperaturas que se han registrado en las últimas horas en la región.

“Se abrieron con un aforo máximo del 50%, según los supervisores sólo han llegado apenas el 30% (...) ha habido algo de ausentismo por las bajas temperaturas, por la lluvia que ha caído en las últimas horas y quizá eso ha dificultado que lleguen los niños a la escuela”, mencionó.

En Solidaridad hubo un regreso a clases presenciales el pasado lunes, desde preescolar hasta el nivel superior.

