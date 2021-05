Semáforo naranja: Suspenden 64 fiestas COVID en la zona norte de Quintana Roo

La Cofepris ha suspendido 64 fiestas y reuniones clandestinas en la zona norte de Quintana Roo durante los últimos cinco meses, de las cuales más de 10 fueron tras haberse decretado semáforo naranja en la entidad.

Miguel Alejandro Pino Murillo, titular de la Dirección Estatal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que por el momento las reuniones sociales están prohibidas debido a la alza de casos.

Mientras que los eventos que reúnen a más de 150 personas tendrán que disponer de una burbuja sanitaria para garantizar que los asistentes no son positivos o asintomáticos de COVID-19.

Recordó que los establecimientos tienen horario máximo de las 12 de la noche para retirar a las personas y trabajadores con el fin de evitar el incremento de casos en Quintana Roo.

Los comercios, establecimientos y personas que incumplan con las medidas sanitarias establecidas a nivel nacional podrían ser acreedores a multas entre 200 a dos mil Unidades de Medidas de Actualización (UMA’s), es decir de 17 mil 920 a 179 mil 240 pesos.

Sumas que podrían incrementarse tras la petición del Gobierno del Estado de endurecer las medidas de inspección.

Sin embargo, en redes sociales se siguen promoviendo eventos para este fin de semana en restaurantes, salones y clubes nocturnos de Cancún, Solidaridad y Tulum, algunos incluso con duración de tres días y la participación de músicos internacionales.